Levi Kitchen (Kawasaki) remporte Anaheim-2

Grâce à un score de 1-2-3, Levi Kitchen (Kawasaki) a remporté l'événement Triple Crown d'Anaheim-2 et a pris la tête du championnat US Lites de la côte ouest, à égalité de points avec Jordon Smith (Yamaha).

4e manche du championnat US Lites de la côte ouest au Angel Stadium d 'Anaheim (Californie) : Le pilote d'usine Husqvarna RJ Hampshire a marqué le meilleur temps lors de la deuxième séance d'entraînement avec un tour de 59,058 secondes et s'est élancé en pole position pour la première finale de l'événement Triple Crown d 'Anaheim.

Levi Kitchen (Kawasaki) a remporté la première finale en s'imposant de justesse devant RJ Hampshire(Husqvarna) et Nate Thrasher(Yamaha). Le pilote officiel japonais du HRC, Jo Shimoda, qui continue à chercher la confiance après être passé de Kawasaki à Honda, a chuté dans la première finale, a été relégué en queue de peloton et n'a pu que limiter les dégâts en terminant 9e. Les choses allaient toutefois nettement mieux se passer pour le sympathique Japonais lors des deux autres courses.

Après le départ de la deuxième finale, un crash massif a eu lieu, dans lequel les deux pilotes Star-Racing-Yamaha Jordon Smith et Nate Thrasher ont été impliqués. Le leader du classement , Smith, a entamé une remontée depuis la fin du peloton jusqu'à la 10e place, mais il a de nouveau chuté. RJ Hampshire s'est imposé en tête face à Phil Nicoletti, qui avait tiré le holeshot dans cette course. Finalement, une nouvelle épreuve de force a eu lieu entre RJ Hampshire et Levi Kitchen. Ce n'est que dans le dernier virage à droite avant l'arrivée que RJ Hampshire s'est imposé et a remporté la deuxième manche avec une courte avance de 0,8 seconde sur Kitchen. Jo Shimoda a terminé troisième de cette course. Thrasher n'a terminé qu'en 10e position après son crash au départ.

Thrasher avait quelque chose à se faire pardonner après sa mésaventure lors de la deuxième finale et a pris la tête après le départ de la troisième finale, tandis que Kitchen a quelque peu perdu le rythme dans la phase initiale. RJ Hampshire est cette fois mal sorti de la grille de départ et s'est retrouvé à terre dans la zone des whoops. Thrasher a remporté la 3e finale devant Jo Shimoda et Levi Kitchen, mais Kitchen a fini par remporter la victoire du jour avec un score de 1-2-3, devant RJ Hampshire (2-1-7) et Nate Thrasher (3-10-1). Jo Shimoda a manqué de peu le podium. Shimoda et Thrasher avaient 14 points à la fin de la journée, mais Thrasher a obtenu le meilleur résultat dans la 3e course et est donc monté sur le podium.

Avec sa victoire à Anaheim, Levi Kitchen a également pris la tête du classement. Kitchen et Smith sont à égalité avec 84 points.

Résultat 250 West Anaheim-2

1 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-2-3

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-1-7

3. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 3-10-1

4. Jo Shimoda (J), Honda, 9-3-2

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 4-8-4

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 8-6-8

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 12-5-6

8. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 5-7-12

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-16-5

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 7-4-18

Classement du championnat 250 West après le 4e tour

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 84

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 84,(-0)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 76,(-8)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 70,(-14)

5. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 55,(-29)

6. Jo Shimoda (J), Honda, 54,(-30)

7. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 51,(-33)

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 50,(-34)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 48,(-36)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 47,(-37)

11. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 44(-40)

12. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 42,(-42)