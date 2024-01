Levi Kitchen (Kawasaki) vince Anaheim-2

Quarto round del Campionato USA Lites Costa Ovest all'Angel Stadium di Anaheim (California): Il pilota ufficiale Husqvarna RJ Hampshire ha fatto segnare il giro più veloce in 59,058 secondi nella seconda sessione di prove ed è partito dalla pole position nella prima finale dell'evento Triple Crown di Anaheim.

Levi Kitchen (Kawasaki) ha vinto la prima finale con una vittoria in partenza davanti a RJ Hampshire(Husqvarna) e Nate Thrasher(Yamaha). Il pilota giapponese HRC Jo Shimoda, ancora in cerca di fiducia dopo il passaggio dalla Kawasaki alla Honda, è caduto nella prima finale, è scivolato in fondo allo schieramento ed è riuscito a limitare i danni solo in P9. Nelle altre due gare, invece, le cose sono andate molto meglio per il simpatico pilota giapponese.

Dopo la partenza della seconda finale, c'è stato un incidente di massa in cui sono stati coinvolti anche i due piloti Star Racing Yamaha Jordon Smith e Nate Thrasher. Il leader del campionato Smith ha iniziato una gara per recuperare dalle retrovie fino al 10° posto, ma è caduto di nuovo. RJ Hampshire si è imposto su Phil Nicoletti, che aveva ottenuto l 'holeshot in questa gara. Alla fine, si è trattato di un'altra prova di forza tra RJ Hampshire e Levi Kitchen. RJ Hampshire ha prevalso solo nell'ultima curva a destra prima del traguardo e ha vinto la seconda gara con uno stretto vantaggio di 0,8 secondi su Kitchen. Jo Shimoda si è classificato terzo in questa gara. Thrasher ha concluso solo in P10 dopo la caduta alla partenza.

Thrasher aveva qualcosa da recuperare dopo l'incidente nella seconda finale e ha preso il comando dopo la partenza della terza finale, mentre Kitchen ha perso un po' di ritmo nelle prime fasi. RJ Hampshire questa volta è uscito male dal cancelletto di partenza ed è caduto nella zona delle whoops. Thrasher ha vinto la terza finale davanti a Jo Shimoda e Levi Kitchen, ma Kitchen si è aggiudicato la vittoria di giornata con un risultato di 1-2-3 davanti a RJ Hampshire (2-1-7) e Nate Thrasher (3-10-1). Jo Shimoda ha mancato di poco il podio. Shimoda e Thrasher avevano 14 punti alla fine della giornata, ma Thrasher ha ottenuto il risultato migliore in Gara 3 per finire sul podio.

Con la sua vittoria, Levi Kitchen ha conquistato anche il primo posto nella classifica di Anaheim. Kitchen e Smith sono a pari punti con 84 punti.

Risultato 250 Ovest Anaheim-2

1° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-2-3

2° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-1-7

3° Nate Thrasher (USA), Yamaha, 3-10-1

4° Jo Shimoda (J), Honda, 9-3-2

5° Jordon Smith (USA), Yamaha, 4-8-4

6° Anthony Bourdon (F), Suzuki, 8-6-8

7° Julien Beaumer (USA), KTM, 12-5-6

8° Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 5-7-12

9° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-16-5

10° Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 7-4-18

Classifica del campionato 250 West dopo il quarto round

1° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 84

2° Jordon Smith (USA), Yamaha, 84,(-0)

3° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 76,(-8)

4° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 70,(-14)

5° Anthony Bourdon (F), Suzuki, 55,(-29)

6° Jo Shimoda (J), Honda, 54,(-30)

7° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 51,(-33)

8° Nate Thrasher (USA), Yamaha, 50,(-34)

9° Julien Beaumer (USA), KTM, 48,(-36)

10° Carson Mumford (USA), Honda, 47,(-37)

11° Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 44(-40)

12° Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 42,(-42)