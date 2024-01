Levi Kitchen (Kawasaki) vence Anaheim-2

Com um resultado 1-2-3, Levi Kitchen (Kawasaki) venceu a prova da Tripla Coroa de Anaheim-2 e assumiu a liderança da classificação do Campeonato da Costa Oeste de US Lites, empatado em pontos com Jordon Smith (Yamaha).

Quarta ronda do Campeonato da Costa Oeste de US Lites no Angel Stadium em Anaheim (Califórnia): O piloto de fábrica da Husqvarna, RJ Hampshire, estabeleceu a volta mais rápida de 59,058 segundos na segunda sessão de treinos livres e partiu da pole position na primeira final do evento da Tripla Coroa em Anaheim.

Levi Kitchen (Kawasaki) venceu a primeira final com uma vitória na partida e chegada, mesmo à frente de RJ Hampshire(Husqvarna) e Nate Thrasher(Yamaha). O piloto japonês da HRC, Jo Shimoda, que ainda está à procura de confiança depois de ter mudado da Kawasaki para a Honda, caiu na primeira final, foi para o fundo do pelotão e só conseguiu limitar os danos na P9. Nas outras duas corridas, no entanto, as coisas correram muito melhor para o simpático piloto japonês.

Após o início da segunda final, houve uma colisão em massa na qual os dois pilotos da Star Racing Yamaha, Jordon Smith e Nate Thrasher, também estiveram envolvidos. O líder do campeonato Smith começou uma corrida para recuperar do fundo do pelotão para o 10º lugar, mas caiu novamente. RJ Hampshire levou a melhor sobre Phil Nicoletti, que tinha feito o holeshot nesta corrida. No final, houve outro confronto entre RJ Hampshire e Levi Kitchen. RJ Hampshire só levou a melhor na última curva à direita antes da chegada e venceu a segunda corrida com uma pequena vantagem de 0,8 segundos sobre Kitchen. Jo Shimoda terminou em terceiro nesta corrida. Thrasher terminou apenas em P10 após o seu acidente no início.

Thrasher tinha algo a compensar após o seu acidente na segunda final e assumiu a liderança após o início da terceira final, enquanto Kitchen perdeu um pouco de ritmo nos primeiros tempos. RJ Hampshire saiu mal do portão de partida desta vez e caiu na zona dos whoops. Thrasher venceu a 3ª final à frente de Jo Shimoda e Levi Kitchen, mas Kitchen acabou por conquistar a vitória do dia com um resultado de 1-2-3 à frente de RJ Hampshire (2-1-7) e Nate Thrasher (3-10-1). Jo Shimoda não subiu ao pódio por pouco. Shimoda e Thrasher tinham 14 pontos no final do dia, mas Thrasher teve o melhor resultado na Corrida 3 para terminar no pódio.

Com a sua vitória, Levi Kitchen também assumiu o primeiro lugar na classificação de Anaheim. Kitchen e Smith estão empatados em pontos com 84 pontos.

Resultado 250 Oeste Anaheim-2

1º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 1-2-3

2º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 2-1-7

3º Nate Thrasher (EUA), Yamaha, 3-10-1

4º Jo Shimoda (J), Honda, 9-3-2

5º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 4-8-4

6º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 8-6-8

7º Julien Beaumer (EUA), KTM, 12-5-6

8º Ryder DiFrancesco (EUA), GASGAS, 5-7-12

9º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 6-16-5

10º Phil Nicoletti (EUA), Yamaha, 7-4-18

Classificação do campeonato 250 Oeste após a 4ª ronda

1º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 84

2º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 84,(-0)

3º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 76,(-8)

4º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 70,(-14)

5º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 55,(-29)

6º Jo Shimoda (J), Honda, 54,(-30)

7º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 51,(-33)

8º Nate Thrasher (USA), Yamaha, 50,(-34)

9º Julien Beaumer (USA), KTM, 48,(-36)

10º Carson Mumford (USA), Honda, 47,(-37)

11º Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 44(-40)

12º Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 42,(-42)