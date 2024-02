RJ Hampshire (Husqvarna) gagne à Glendale

Le pilote officiel Husqvarna RJ Hampshire a remporté la 5e manche du championnat de la côte ouest américaine devant Levi Kitchen (Kawasaki) et Jo Shimoda (Honda) au State Farm Stadium de Glendale (Arizona).

5e manche du championnat de la côte ouest des États-Unis à Glendale (Arizona) : le pilote officiel du Star Racing Yamaha , Nate Thrasher, a lourdement chuté lors des essais préliminaires après avoir effectué un triple saut, ce qui a entraîné l'arrêt de la course sous drapeau rouge. Thrasher s'est blessé à la jambe et a dû être évacué du State Farm Stadium par l'équipe médicale. Pour lui, la journée était terminée. Aucune information sur la nature et la gravité de ses blessures n'est disponible pour le moment.

Le pilote officiel Pro Circuit Kawasaki Levi Kitchen a remporté le holeshot de la finale 250 devant Jordon Smith(Yamaha) et RJ Hampshire (Husqvarna).

Au troisième tour, Smith s'est imposé face à Kitchen grâce à un block pass et a pris la tête de la course, mais après un triple saut trop large, le pilote officiel Yamaha a atterri sur le bord de la piste et est sorti de la piste dans le virage à gauche suivant, laissant Kitchen hériter à nouveau de la tête.

Entre-temps, le pilote officiel Husqvarna RJ Hampshire s'est mis en position et a pris la tête au 6e tour, tandis que Jordon Smith a été durement touché au sol en tentant d'attaquer Kitchen et a été relégué en P4, ce qui a permis à Jo Shimoda (Honda) de monter sur le podium.

Kitchen reste en tête du championnat après 5 courses et compte désormais 4 points d'avance sur Smith. RJ Hampshire a réduit son retard sur les leaders de 8 à 5 points en remportant la course de Glendale.

Les pilotes de la côte ouest ont maintenant une pause de 5 semaines. La 6e manche du championnat de supercross de la côte ouest se déroulera le 23 mars à Seattle.

Résultat du 250 West Supercross Glendale

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

3. Jo Shimoda (J), Honda

4. Jordon Smith (USA), Yamaha

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

7. Julien Beaumer (USA), KTM

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

9. Robbie Wageman (USA), Yamaha

10. Hunter Yoder (USA), Kawasaki

...

DNS : Nate Thrasher (USA), Yamaha

DNS : Maximus Vohland (USA), Kawasaki

Classement du championnat 250 West après le 5e tour

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 106

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 102,(-4)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 101,(-5)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 87,(-19)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 74,(-32)

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 67,(-39)

7. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 65,(-41)

8. Julien Beaumer (USA), KTM, 63,(-43)

9. Carson Mumford (USA), Honda, 58,(-48)

10e Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 56(-50)