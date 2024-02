RJ Hampshire (Husqvarna) vence em Glendale

O piloto de fábrica da Husqvarna, RJ Hampshire, venceu a 5ª ronda do Campeonato da Costa Oeste dos EUA no State Farm Stadium, em Glendale (Arizona), à frente de Levi Kitchen (Kawasaki) e Jo Shimoda (Honda).

5ª ronda do Campeonato da Costa Oeste dos EUA em Glendale (Arizona): O piloto de fábrica da Star Racing Yamaha, Nate Thrasher, sofreu uma forte queda na pré-corrida após um triplo salto, forçando a corrida a ser interrompida com bandeira vermelha. Thrasher sofreu uma lesão na perna e teve de ser conduzido para fora do State Farm Stadium pela equipa médica. Foi o fim do dia para ele. Atualmente, não há informações sobre a natureza e a gravidade dos ferimentos.

O piloto da Pro Circuit Kawasaki, Levi Kitchen, fez o holeshot para a final das 250cc, à frente de Jordon Smith(Yamaha) e RJ Hampshire(Husqvarna).

Na volta 3, Smith levou a melhor sobre Kitchen com uma passagem em bloco e assumiu a liderança, mas depois de um salto triplo que foi longe demais, o piloto de fábrica da Yamaha acabou na berma da pista e saiu da pista na curva à esquerda seguinte, permitindo a Kitchen herdar a liderança novamente.

Entretanto, o piloto de fábrica da Husqvarna, RJ Hampshire, tinha subido de posição e assumiu a liderança na 6ª volta, enquanto Jordon Smith caiu com força ao tentar atacar Kitchen e caiu para P4, permitindo a Jo Shimoda (Honda) chegar ao pódio.

Kitchen continua a ser o líder do campeonato após 5 corridas e tem agora 4 pontos de vantagem sobre Smith. RJ Hampshire reduziu a diferença para o líder de 8 para 5 pontos com a vitória em Glendale.

Os pilotos da Costa Oeste têm agora uma pausa de 5 semanas. A 6ª etapa do Campeonato Costa Oeste de Supercross será realizada em Seattle no dia 23 de março.

Resultados 250 West Supercross Glendale

1º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

2º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki

3º Jo Shimoda (J), Honda

4º Jordon Smith (EUA), Yamaha

5º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha

6º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda

7º Julien Beaumer (EUA), KTM

8º Phil Nicoletti (EUA), Yamaha

9º Robbie Wageman (EUA), Yamaha

10º Hunter Yoder (EUA), Kawasaki

...

DNS: Nate Thrasher (USA), Yamaha

DNS: Maximus Vohland (EUA), Kawasaki

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 5ª ronda

1º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 106

2º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 102,(-4)

3º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 101,(-5)

4º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 87,(-19)

5º Jo Shimoda (J), Honda, 74,(-32)

6º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 67,(-39)

7º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 65,(-41)

8º Julien Beaumer (USA), KTM, 63,(-43)

9º Carson Mumford (USA), Honda, 58,(-48)

10º Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 56(-50)