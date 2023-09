La única prueba del WRC en Austria cumple 50 años

49 equipos habían presentado sus inscripciones para participar en este renacimiento único. Los "Amigos del Driftwinkel", con Christian Weitgasser y el legendario copiloto Jörg Pattermann, se habían puesto a disposición de la organización. La mayoría de los pilotos recibieron los mismos dorsales que habían utilizado hace 50 años, también en el Kurpark Baden. El recorrido era de unos 500 kilómetros, con dos etapas el sábado 16 de septiembre con descanso obligatorio en Lunz am See y la etapa final el domingo 17 de septiembre de 2023 con llegada a la pista de trote de Baden.

Previamente, el viernes, tuvieron lugar las verificaciones técnicas de los vehículos, que se dividieron en dos grupos: vehículos de los años 1910 - 1965, así como clases separadas de 1965 a 1973 y de 1974 a 1985. A continuación, por la noche, se celebró en el Casino de Baden una velada cinematográfica de Helmut Deimel para los participantes activos y sus familiares y amigos, a la que asistieron nada menos que unas 250 personas.

La clasificación deportiva constaba de 17 especiales, en las que el objetivo era recorrer los tiempos marcados con la mayor precisión posible en una competición de regularidad. Ya al principio del rally, se podía ver que algunos de los pilotos intentaban realizar esta tarea con la mayor precisión posible, pero para muchos de ellos, lo que prevalecía era simplemente su deseo y se estaban divirtiendo mucho y preferían aceptar puntos de penalización antes que ocuparse de segundos y décimas de segundo. Pero, por supuesto, esto era necesario para lograr un resultado deportivo tras los dos días de rally.

Estos resultados, que se presentan con una clasificación general, una clasificación por grupos y una clasificación por equipos, nos llevan a mencionar una vez más a los ganadores individuales. Los ganadores absolutos fueron Walter y Brigitte Wawronek con un Jaguar E-Type S2, por delante de Roland Wittmann/ Stefan Auer (Alfa Romeo Giuliette Sprint) y Hannes y Eva Kotratschek (VW 1303 S). El Grupo 1 estuvo dominado por Roland Wittmann, el Grupo 2 por Walter Wawronek y el Grupo 3 por Gerhard y Gertraude Schützl (Renault R6). La clasificación por equipos fue para el equipo Walter y Brigitte Wawronek, Christian y Magot Baier (Lancia Fulva 1,6) y Rauno Aaltonen/Christian Fellinger (BMW 2002 TI).

¿Repetición en 2024?

La ceremonia de entrega de premios, con Peter Bauregger como presentador, se celebró en la pista de trote de Baden con un tiempo absolutamente perfecto y el mejor de los ánimos. Todos los participantes celebraron y dejaron entrever que no esperarían otros 50 años para, con un poco de suerte, poder volver a competir el año que viene.

Christian Weitgasser: "Si soy sincero, y hablo también en nombre de Jörg Pattermann, la organización y realización de este revival nos ha hecho sudar. Pero la respuesta positiva de los participantes nos ha compensado plenamente. Por supuesto, también hubo pequeños problemas, pero cuando se echa la vista atrás, podemos estar satisfechos y también un poco orgullosos de haber acogido esta reposición de los "50 años de Alpenfahrt 73"".

El dúo ganador de la general, Walther y Brigitte Wawronek, también tuvo palabras de elogio para la organización en la meta: "Participamos en muchas competiciones de este tipo, pero sólo podemos felicitar a Christian y Jörg por su trabajo. El tiempo fue estupendo, el recorrido maravillosamente elegido. Para nosotros personalmente, uno de los momentos culminantes fue cuando la leyenda finlandesa del rally Rauno Aaltonen nos entregó la corona de ganador."

Franz Wittmann: "Fue un placer para mí y para mi copiloto Michael Weinzierl volver a ver tantas caras conocidas de los años setenta. Nuestro lema era divertirnos mucho y mirar menos a la época".

Günther Janger: "En primer lugar, me alegró que mi antiguo copiloto Harald Gottlieb, a pesar de sus problemas de salud, me concediera el honor de sentarse a mi lado en el coche. Fueron importantes para nosotros los momentos en los que nos reencontramos con muchos viejos amigos después de tanto tiempo."

Christian Geistdörfer: "Tengo quedecir que ya en la Ennstal Classic pensé que estábamos en el paraíso por las rutas seleccionadas, pero para este renacimiento voy a cambiar el término y decir que fue celestial para mí."

Sepp Haider: "Christian y yo sólo teníamos una consigna, estar en la carretera bastante rápido, así que tuvimos mucho tiempo para mantener muchas conversaciones con los aficionados y también para firmar autógrafos ."

Rauno Aaltonen: "Cuando vengo a Austria y me reúno con mis muchos amigos, me siento muy cómodo y me va de maravilla. Creo que la idea de celebrar este aniversario Cincuenta años de conducción alpina es muy importante. Después de todo, ha sido la única prueba del WRC en Austria hasta ahora. Era importante participar en este aniversario, independientemente de dónde estuvieras en la clasificación."

Primarius Gerry Brandstetter: "Al igual que hace cincuenta años, este año volví a estar en la carretera como médico con el coche médico oficial. Como no hubo necesidad de recurrir a la asistencia médica, pude atender sobre todo a mis muchos amigos que vinieron activamente o como aficionados. Nuestro intercambio de ideas fue enorme y pide a gritos que se repita".

Jochen Neerpasch: "Tengo quedecir que para mí, competir en este Alpenfahrt Revival fue una gran experiencia y una bonita mirada al pasado de mi ya muy larga vida en el automovilismo. Para mí, esta vez ha sido ciertamente un poco más tranquilo que hace cincuenta años, cuando era jefe de equipo de BMW. La victoria de Achim Warmbold y Co Jean Todt fue disputada y sólo se confirmó a nuestro favor mucho más tarde".

Herbert Völker: "Uno puede imaginarse cómo estaremos dentro de otros cincuenta años. En este sentido, fue una oportunidad fantástica, optimista y alegre de volver a vivir el Friends & Fans en su jugo completo o a tres cuartos. ¡Y muy, muy buenos coches! Enhorabuena a todos los que se dejaron la piel para que así fuera, ¡gracias! Personalmente, logré un objetivo en la vida: quedamos penúltimos en la competición. Fue muy agotador. Nunca podré lograr una mejor intersección de humildad y dignidad". (Tour Alpino)