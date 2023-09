L'unique course de rallye du WRC en Autriche : 50e anniversaire

C'était un regard en arrière vers l'année 1973 avec de nombreux actifs et de superbes véhicules, un rallye de régularité avec 17 épreuves avec départ et arrivée dans la ville thermale de Baden.

49 équipes s'étaient inscrites pour participer à ce revival unique en son genre. Les "Freunde des Driftwinkels" (amis de l'angle de dérive), avec Christian Weitgasser et le copilote de légende Jörg Pattermann, se sont chargés de l'organisation. Les pilotes ont reçu pour la plupart les numéros de dossard avec lesquels ils avaient pris le départ il y a 50 ans, également au Kurpark de Baden. La longueur du parcours était d'environ 500 kilomètres, avec deux étapes le samedi 16 septembre avec une pause obligatoire à Lunz am See et l'étape finale le dimanche 17 septembre 2023 avec l'arrivée au Trabrennbahn de Baden.

Auparavant, le vendredi a eu lieu le contrôle technique des véhicules, qui ont été répartis en deux groupes, à savoir les véhicules des années 1910 à 1965, ainsi que les classes propres de 1965 à 1973 et de 1974 à 1985. Ensuite, le soir, une soirée cinéma Helmut Deimel a été organisée au casino de Baden pour les actifs et leurs parents et amis, à laquelle ont participé pas moins de 250 personnes environ.

Le classement sportif prévoyait 17 épreuves spéciales, le but étant de reproduire le plus exactement possible les temps donnés, sous forme de concours de régularité. Dès le début du rallye, on a pu constater que certains pilotes s'efforçaient de reproduire cette tâche à la seconde près, mais que pour beaucoup, c'était tout simplement l'envie qui l'emportait et ils s'amusaient beaucoup, préférant accepter des points de pénalité plutôt que de se battre avec des secondes et des dixièmes de seconde. Mais cela était bien sûr nécessaire pour obtenir un résultat sportif après les deux jours de rallye.

Ces résultats, représentés par un classement général, un classement par groupe et un classement par équipe, nous amènent à mentionner une nouvelle fois les différents vainqueurs. Walter et Brigitte Wawronek ont remporté le classement général sur une Jaguar E-Type S2, devant Roland Wittmann et Stefan Auer (Alfa Romeo Giuliette Sprint) et Hannes et Eva Kotratschek (VW 1303 S). Roland Wittmann a dominé le groupe 1, Walter Wawronek le groupe 2 et Gerhard et Gertraude Schützl (Renault R6) le groupe 3. Le classement par équipe a été remporté par l'équipe de Walter et Brigitte Wawronek, Christian et Magot Baier (Lancia Fulva 1,6) et Rauno Aaltonen/Christian Fellinger (BMW 2002 TI).

Répétition en 2024 ?

La cérémonie de remise des prix, animée par Peter Bauregger, s'est déroulée sur la piste de course de Baden par un temps absolument impérial et dans une excellente ambiance. Tous les participants ont été fêtés et ont laissé entendre qu'ils n'attendraient pas 50 ans de plus pour, espérons-le, pouvoir prendre le départ dès l'année prochaine.

Christian Weitgasser: "Pour être honnête, et je parle également au nom de Jörg Pattermann, l'organisation et la mise en œuvre de ce revival nous ont donné beaucoup de sueurs froides. Mais les réactions positives des participants nous ont pleinement dédommagés. Bien sûr, il y a eu des petits problèmes, mais si l'on passe tout en revue, nous pouvons être satisfaits et aussi un peu fiers d'avoir organisé ce revival pour '50 ans d'Alpenfahrt 73'".

A l'arrivée, le duo vainqueur du classement général, Walther et Brigitte Wawronek, a également eu des mots élogieux pour l'organisation : "Nous participons à de nombreuses épreuves de ce type, mais nous ne pouvons que féliciter Christian et Jörg pour leur travail. Le temps était superbe, le parcours magnifiquement choisi. Pour nous personnellement, l'un des moments les plus forts a été lorsque la légende finlandaise du rallye Rauno Aaltonen nous a remis la couronne de la victoire".

Franz Wittmann : "C'étaitun plaisir pour moi et mon copilote Michael Weinzierl de revoir tant de visages connus des années 70. Notre devise était de prendre beaucoup de plaisir et de moins regarder les temps".

Günther Janger: "Tout d'abord, je me suis réjoui que mon ancien copilote Harald Gottlieb m'ait fait l'honneur de prendre place à mes côtés dans la voiture, malgré des problèmes de santé. Les moments où nous avons retrouvé de nombreux vieux amis après une si longue absence ont été importants pour nous".

Christian Geistdörfer : "Je dois dire que j'étais déjà présent lors de l'Ennstal Classic et que je pensais que nous étions au paradis en raison des parcours choisis, mais pour ce revival, je change de terme et je pense que c'était le paradis pour moi".

Sepp Haider : "Christian et moi n'avions qu'une seule devise : rouler assez vite, ce qui nous a laissé beaucoup de temps pour discuter avec les fans et signer des autographes ".

Rauno Aaltonen: "Quand je viens en Autriche et que je rencontre mes nombreux amis, je me sens très bien et je me porte à merveille. Je trouve que l'idée de célébrer ce jubilé Cinquante ans d'Alpenfahrt est très importante. Après tout, il s'agissait de la seule course du championnat du monde des rallyes en Autriche jusqu'à présent. Il était important de participer à ce jubilé, quelle que soit la place que l'on occupait au classement".

Primarius Gerry Brandstetter: "Comme il y a cinquante ans, j'ai pris la route en tant que médecin avec la voiture médicale officielle. Comme il n'y a pas eu besoin de recourir à l'assistance médicale, j'ai pu m'occuper principalement de mes nombreux amis, qui sont venus activement ou en tant que fans. Notre échange d'idées a été énorme et appelle à être renouvelé".

Jochen Neerpasch : "Je dois dire que pour moi, participer à ce Alpenfahrt Revival a été une expérience formidable et un beau retour dans le passé de ma vie déjà très longue de sportif automobile. Pour moi, c'était certainement un peu plus calme qu'il y a cinquante ans, lorsque j'étais chef d'équipe de BMW. La victoire d'Achim Warmbold et de son coéquipier Jean Todt a été contestée et n'a été confirmée en notre faveur que bien plus tard".

Herbert Völker: "On peut imaginer à quoi nous ressemblerons tous dans cinquante autres années. En ce sens, ce fut une occasion fantastique, enjouée et joyeuse de revoir les Friends & Fans en plein ou aux trois quarts de leur jus. Et de très, très belles voitures ! Compliments à tous ceux qui se sont cassé le cou pour cela, merci ! Personnellement, j'ai atteint un objectif dans la vie : nous sommes arrivés avant-derniers au concours. C'était très fatigant. Je ne pourrai jamais atteindre un meilleur point d'intersection entre l'humilité et la dignité". (Voyage dans les Alpes)