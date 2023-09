L'unica gara di rally WRC in Austria: 50° compleanno

49 squadre si sono iscritte per partecipare a questo revival unico. Gli "Amici del Driftwinkel" con Christian Weitgasser e la leggenda dei copiloti Jörg Pattermann si sono messi a disposizione per l'organizzazione. La maggior parte dei piloti ha ricevuto gli stessi numeri di partenza utilizzati 50 anni fa, sempre nel Kurpark Baden. Il percorso era lungo circa 500 chilometri, con due tappe sabato 16 settembre con riposo obbligatorio a Lunz am See e la tappa finale domenica 17 settembre 2023 con arrivo all'ippodromo del trotto di Baden.

Prima, il venerdì, si sono svolte le verifiche tecniche dei veicoli, divisi in due gruppi: veicoli degli anni 1910-1965 e classi separate dal 1965 al 1973 e dal 1974 al 1985. Successivamente, la sera, al Casinò di Baden si è tenuta una serata dedicata al film di Helmut Deimel per i partecipanti attivi e i loro parenti e amici, alla quale hanno partecipato non meno di 250 persone.

La classifica sportiva consisteva in 17 prove speciali, in cui l'obiettivo era quello di percorrere i tempi previsti con la massima precisione possibile in una gara di regolarità. Già all'inizio del rally si poteva notare che alcuni piloti cercavano di svolgere questo compito nel modo più preciso possibile, ma per molti di loro prevaleva semplicemente la voglia di divertirsi e preferivano accettare punti di penalità piuttosto che fare i conti con secondi e decimi di secondo. Ma naturalmente questo era necessario per ottenere un risultato sportivo dopo due giorni di rally.

.

Questi risultati, presentati con una classifica generale, una classifica per gruppi e una classifica per squadre, ci spingono a menzionare ancora una volta i vincitori individuali. I vincitori assoluti sono stati Walter e Brigitte Wawronek su Jaguar E-Type S2, davanti a Roland Wittmann/ Stefan Auer (Alfa Romeo Giuliette Sprint) e Hannes ed Eva Kotratschek (VW 1303 S). Il Gruppo 1 è stato dominato da Roland Wittmann, il Gruppo 2 da Walter Wawronek e il Gruppo 3 da Gerhard e Gertraude Schützl (Renault R6). La classifica a squadre è andata a Walter e Brigitte Wawronek, Christian e Magot Baier (Lancia Fulva 1,6) e Rauno Aaltonen/Christian Fellinger (BMW 2002 TI).

Ripetizione nel 2024?

La cerimonia di premiazione, presieduta da Peter Bauregger, si è svolta all'ippodromo del trotto di Baden in un clima assolutamente perfetto e nel migliore dei modi, tutti i partecipanti sono stati festeggiati e hanno fatto sapere che non avrebbero aspettato altri 50 anni per poter gareggiare di nuovo l'anno prossimo.

Christian Weitgasser: "Se devo essere sincero, e parlo anche a nome di Jörg Pattermann, l'organizzazione e la realizzazione di questo revival ci hanno fatto sudare. Ma il feedback positivo dei partecipanti ci ha pienamente compensato. Certo, ci sono stati anche piccoli problemi, ma quando si guarda indietro a tutto, possiamo essere soddisfatti e anche un po' orgogliosi di aver ospitato questo revival per i '50 anni di Alpenfahrt 73'".

Anche la coppia di vincitori assoluti Walther e Brigitte Wawronek ha trovato parole di elogio per l'organizzazione al traguardo: "Abbiamo partecipato a molte gare di questo tipo, ma possiamo solo congratularci con Christian e Jörg per il loro lavoro. Il tempo è stato ottimo, il percorso è stato scelto in modo meraviglioso. Per noi personalmente, uno dei momenti più belli è stato quando la leggenda del rally finlandese Rauno Aaltonen ci ha consegnato la corona del vincitore".

Franz Wittmann: "Per me e il mio copilota Michael Weinzierl è stato un piacere rivedere tanti volti noti degli anni Settanta. Il nostro motto è stato quello di divertirci molto e di guardare meno ai tempi".

Günther Janger: "Innanzitutto mi ha fatto piacere che il mio ex copilota Harald Gottlieb, nonostante i problemi di salute, mi abbia concesso l'onore di sedersi accanto a me in macchina. Importanti per noi sono stati i momenti in cui abbiamo rincontrato molti vecchi amici dopo tanto tempo".

Christian Geistdörfer: "Devo dire che già all'Ennstal Classic pensavo che fossimo in paradiso per via dei percorsi scelti, ma per questo revival cambio il termine e dico che per me è stato un paradiso."

Sepp Haider: "Christian e io avevamo un solo motto: essere in viaggio abbastanza velocemente, quindi abbiamo avuto molto tempo per fare molte conversazioni con i fan e anche per firmare autografi ".

Rauno Aaltonen: "Quando vengo in Austria e incontro i miei tanti amici, mi sento molto a mio agio e mi trovo benissimo. Penso che l'idea di celebrare questo anniversario Cinquant'anni di guida alpina sia molto importante. Dopotutto, è stato l'unico appuntamento del WRC in Austria finora. Era importante partecipare a questo anniversario, indipendentemente dalla posizione in classifica".

Primarius Gerry Brandstetter: "Come cinquant'anni fa, anche quest'anno ho partecipato come medico con l'auto medica ufficiale. Poiché non c'era bisogno di ricorrere all'assistenza medica, ho potuto occuparmi soprattutto dei miei numerosi amici che sono venuti attivamente o come fan. Il nostro scambio di idee è stato enorme e chiede di essere ripetuto".

Jochen Neerpasch: "Devo dire che per me partecipare a questo Alpenfahrt Revival è stata una grande esperienza e un piacevole sguardo al passato della mia già lunghissima vita motoristica. Per me, questa volta è stato sicuramente un po' più tranquillo rispetto a cinquant'anni fa, quando ero capo squadra della BMW. La vittoria di Achim Warmbold e Jean Todt è stata contestata e confermata a nostro favore solo molto più tardi".

Herbert Völker: "Si può immaginare come saremo tutti tra cinquant'anni. Da questo punto di vista, è stata un'occasione fantastica, allegra e divertente per vivere ancora una volta i Friends & Fans a pieno regime o a tre quarti. E con auto molto, molto belle! Complimenti a tutti coloro che si sono dati da fare per realizzarla, grazie! Personalmente, ho raggiunto un obiettivo di vita: siamo arrivati penultimi nella competizione. È stato molto faticoso. Non potrò mai raggiungere un incrocio migliore di umiltà e dignità". (Giro delle Alpi)