A única ronda do WRC na Áustria: 50º aniversário

Foi uma retrospetiva de 1973 com muitos participantes activos e grandes veículos, um rali de regularidade com 17 etapas com início e fim na cidade termal de Baden.

49 equipas apresentaram as suas candidaturas para participar neste renascimento único. Os "Amigos do Driftwinkel", com Christian Weitgasser e o lendário copiloto Jörg Pattermann, disponibilizaram-se para a organização. A maioria dos pilotos recebeu os mesmos números de partida que tinham utilizado há 50 anos, também no Kurpark Baden. O percurso tinha cerca de 500 quilómetros, com duas etapas no sábado, 16 de setembro, com um descanso obrigatório em Lunz am See, e a última etapa no domingo, 17 de setembro de 2023, com chegada à pista de trote de Baden.

Antes, na sexta-feira, realizaram-se as verificações técnicas dos veículos, que foram divididos em dois grupos: veículos dos anos 1910 - 1965, bem como classes separadas de 1965 a 1973 e de 1974 a 1985. Em seguida, à noite, realizou-se um serão de cinema Helmut Deimel no Casino de Baden para os participantes activos e os seus familiares e amigos, ao qual assistiram cerca de 250 pessoas.

A classificação desportiva consistiu em 17 etapas especiais, cujo objetivo era cumprir os tempos indicados com a maior precisão possível numa competição de regularidade. Já no início do rali, era possível ver que alguns dos pilotos estavam a tentar cumprir esta tarefa com a maior precisão possível, mas, para muitos deles, o que prevalecia era simplesmente o seu desejo, estavam a divertir-se muito e preferiam aceitar pontos de penalização em vez de lidar com segundos e décimos de segundo. Mas é claro que isto era necessário para se obter um resultado desportivo após dois dias de rali.

.

Estes resultados, que são apresentados com uma classificação geral, uma classificação por grupos e uma classificação por equipas, levam-nos a mencionar mais uma vez os vencedores individuais. Os vencedores da geral foram Walter e Brigitte Wawronek num Jaguar E-Type S2, à frente de Roland Wittmann/Stefan Auer (Alfa Romeo Giuliette Sprint) e Hannes e Eva Kotratschek (VW 1303 S). O Grupo 1 foi dominado por Roland Wittmann, o Grupo 2 por Walter Wawronek e o Grupo 3 por Gerhard e Gertraude Schützl (Renault R6). A classificação por equipas foi para a equipa Walter e Brigitte Wawronek, Christian e Magot Baier (Lancia Fulva 1,6) e Rauno Aaltonen/Christian Fellinger (BMW 2002 TI).

Repetição em 2024?

A cerimónia de entrega de prémios, com Peter Bauregger como apresentador, teve lugar na pista de trote de Baden, com um tempo absolutamente perfeito e no melhor dos estados de espírito, todos os participantes foram festejados e fizeram saber que não esperariam mais 50 anos para poderem voltar a competir no próximo ano.

Christian Weitgasser: "Para ser sincero, e falo também em nome de Jörg Pattermann, a organização e a realização deste renascimento fizeram-nos suar. Mas o feedback positivo dos participantes compensou-nos plenamente. É claro que também houve pequenos problemas, mas quando olhamos para trás, podemos estar satisfeitos e também um pouco orgulhosos por termos organizado esta reviravolta dos '50 Anos do Alpenfahrt 73'."

A dupla vencedora da geral, Walther e Brigitte Wawronek, também encontrou palavras de elogio para a organização no final: "Andamos em muitas competições deste género, mas só podemos felicitar o Christian e o Jörg pelo seu trabalho. O tempo estava ótimo, o percurso foi escolhido de forma maravilhosa. Para nós, pessoalmente, um dos pontos altos foi quando a lenda finlandesa dos ralis, Rauno Aaltonen, nos entregou a coroa de flores do vencedor."

Franz Wittmann: "Foi um prazer para mim e para o meu copiloto Michael Weinzierl voltar a ver tantas caras conhecidas dos anos setenta. O nosso lema era divertirmo-nos muito e olharmos menos para os tempos."

Günther Janger: "Antes de mais, fiquei satisfeito por o meu antigo copiloto Harald Gottlieb, apesar dos problemas de saúde, me ter dado a honra de se sentar ao meu lado no carro. Importante para nós foram os momentos em que reencontrámos muitos velhos amigos depois de tanto tempo."

Christian Geistdörfer: "Devo dizer que já estava no Ennstal Classic e pensei que estávamos no paraíso por causa dos percursos seleccionados, mas para este revivalismo vou mudar o termo e dizer que foi um paraíso para mim."

Sepp Haider: "O Christian e eu tínhamos apenas um lema, estar na estrada muito rapidamente, por isso tivemos muito tempo para conversar com os fãs e também para dar autógrafos ."

Rauno Aaltonen: "Quando venho à Áustria e encontro os meus muitos amigos, sinto-me muito confortável e estou a ir muito bem. Penso que a ideia de celebrar este aniversário dos Cinquenta Anos de Condução Alpina é muito importante. Afinal de contas, esta foi a única ronda do WRC na Áustria até agora. Era importante participar neste aniversário, independentemente da posição na classificação."

Primarius Gerry Brandstetter: "Tal como há cinquenta anos, este ano voltei a estar na estrada como médico, com o carro médico oficial. Uma vez que não foi necessário recorrer a assistência médica, pude sobretudo cuidar dos meus muitos amigos que vieram ativamente ou como fãs. A nossa troca de ideias foi enorme e merece ser repetida".

Jochen Neerpasch: "Tenho de dizer que, para mim, competir neste Alpenfahrt Revival foi uma grande experiência e um bom olhar para o passado da minha já longa vida no desporto automóvel. Para mim, foi certamente um pouco mais calmo desta vez do que há cinquenta anos, quando era chefe de equipa da BMW. A vitória de Achim Warmbold e Co Jean Todt foi contestada e só muito mais tarde foi confirmada a nosso favor".

Herbert Völker: "Podemos imaginar como estaremos daqui a cinquenta anos. A este respeito, foi uma oportunidade fantástica, alegre e animada de voltar a ver os Friends & Fans em sumo completo ou a três quartos. E carros muito, muito bons! Parabéns a todos os que se esforçaram para que isto acontecesse, obrigado! Pessoalmente, alcancei um objetivo de vida: ficámos em penúltimo lugar na competição. Foi muito cansativo. Nunca poderei conseguir um melhor cruzamento entre humildade e dignidade." (Alpine Tour)