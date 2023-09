Le patron de Hyundai Abiteboul : "Nous devons maintenant tout donner".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré que son équipe allait mettre de côté la déception du résultat grec et se battre dès maintenant pour la victoire en Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC). SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Hyundai a connu son tout premier podium complet à Lamia la saison dernière, mais a dû se contenter de l'unique troisième place de Dani Sordo au début du mois, après trois jours sur la rude terre grecque.



Abiteboul s'est exprimé ouvertement sur les ambitions de l'équipe basée à Alzenau à Lamia et a déclaré : "Toute l'équipe voulait bien faire au Rallye de l'Acropole, en particulier parce que c'était le meilleur résultat de la saison en 2022, et nous voulions tous réitérer ce succès. Nous sommes tous un peu déçus du résultat global. Nous avons néanmoins montré que la voiture fonctionnait, que l'équipe était bien préparée et que les équipages étaient très motivés".



Deux des trois rallyes reviennent ou sont nouveaux, avec le Chili la semaine prochaine et le Rallye d'Europe centrale qui fera ses débuts au programme en octobre, avant le Rallye du Japon qui clôturera la saison.



Abiteboul a ajouté : "Nous allons concentrer nos efforts pour nous battre pour des victoires lors des derniers événements de la saison. Tout le monde dans l'équipe sait que nous sommes sur une courbe d'apprentissage abrupte et pour bien figurer l'an prochain, nous devons mettre autant de pression que possible cette saison".