Abiteboul, capo della Hyundai: "Ora dobbiamo dare tutto".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Il team principal di Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, ha dichiarato che la sua squadra metterà da parte la delusione per il risultato greco e lotterà d'ora in poi per la vittoria nel Campionato del Mondo Rally (WRC) della FIA. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La Hyundai ha conquistato il suo primo podio assoluto a Lamia la scorsa stagione, ma ha dovuto accontentarsi dell'unico terzo posto di Dani Sordo dopo tre giorni di gara sugli sterrati greci all'inizio di questo mese.



Abiteboul è stato franco sulle ambizioni del team di Alzenau a Lamia, dicendo: "Tutta la squadra voleva fare bene al Rally dell'Acropoli, soprattutto perché è stato il miglior risultato della stagione nel 2022, e tutti volevamo ripetere quel successo. Siamo tutti un po' delusi dal risultato complessivo. Tuttavia, abbiamo dimostrato che la macchina funzionava, la squadra era ben preparata e gli equipaggi erano molto motivati".



Due dei tre rally tornano o sono nuovi, con il Cile che tornerà la prossima settimana e il Rally Central Europe che farà il suo debutto nel programma in ottobre, prima che il Rally Japan chiuda la stagione.



Abiteboul ha aggiunto: "Ci concentreremo sulla lotta per le vittorie negli ultimi eventi della stagione. Tutti i membri del team sanno che siamo su una curva di apprendimento ripida e per fare bene l'anno prossimo dobbiamo spingere al massimo come in questa stagione".