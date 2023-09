Abiteboul, chefe da Hyundai: "Agora temos de dar tudo".

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai O chefe de equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, afirmou que a sua equipa vai pôr de lado a desilusão com o resultado da Grécia e lutar pela vitória no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) a partir de agora. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A Hyundai conseguiu o seu primeiro pódio absoluto em Lamia na época passada, mas teve de se contentar com o único terceiro lugar de Dani Sordo ao fim de três dias na dura gravilha grega no início deste mês.



Abiteboul foi franco sobre as ambições da equipa baseada em Alzenau em Lamia, dizendo: "Toda a equipa queria ter um bom desempenho no Rali da Acrópole, especialmente porque foi o melhor resultado da época em 2022 e todos queríamos repetir esse sucesso. Estamos todos um pouco desiludidos com o resultado global. Ainda assim, mostrámos que o carro estava a funcionar, a equipa estava bem preparada e as tripulações estavam muito motivadas."



Dois dos três ralis regressam ou são novos, com o Chile a regressar na próxima semana e o Rali da Europa Central a estrear-se no calendário em outubro, antes do Rali do Japão encerrar a temporada.



Abiteboul acrescentou: "Vamos concentrar os nossos esforços na luta pelas vitórias nos últimos eventos da época. Todos os elementos da equipa sabem que estamos numa curva de aprendizagem acentuada e, para nos sairmos bem no próximo ano, temos de nos esforçar tanto como nesta época."