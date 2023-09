Nouvelle page d'accueil - Le Rallye d'Europe centrale en un coup d'œil

Encore plus clair, encore plus informatif, encore plus de choses à savoir sur le nouveau rallye WRC, le site trilingue (allemand / anglais / tchèque) offre toutes les informations pour la visite du rallye.

Alors que de nombreux fans de rallye comptent les jours jusqu'au Zentral Europa Rally, les organisateurs ont encore amélioré leur service : sur la page d'accueil remaniée du nouvel événement du calendrier du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC), il y a désormais encore plus d'informations et une navigation simplifiée. Dans la nouvelle boutique en ligne, les billets d'entrée pour la Super Special Stage à Velka Chuchle, aux portes de Prague, sont désormais disponibles en ligne, en plus des billets pour la journée et le week-end. La page d'accueil est toujours accessible à l'adresse centraleuropeanrally.eu





Le Central Europa Rallye est international : des fans de toute l'Europe veulent vivre le spectacle du sport automobile dans les trois pays hôtes, l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque. La page d'accueil, sur laquelle les utilisateurs peuvent naviguer en allemand, en anglais et en tchèque, est donc multilingue. Ils trouveront encore plus d'informations sur la nouvelle plateforme et pourront ainsi planifier leur visite du rallye de A à Z. Ainsi, on y trouve des informations de fond sur le championnat du monde des rallyes et l'événement, ainsi que le calendrier et le déroulement exacts, qui sont désormais disponibles en ligne sous forme de document PDF. Et bien sûr, l'offre ne cessera de croître jusqu'à l'événement du 26 au 29 octobre 2023. Dans les jours à venir, des informations sur le tracé exact du parcours et l'emplacement des zones de spectateurs faciliteront la planification de la visite du rallye.





Billets disponibles pour le spectaculaire coup d'envoi à Prague





Un point de navigation important pour de nombreux visiteurs du site Internet est la billetterie en ligne, qui contient désormais tous les billets disponibles en prévente. Parmi ceux-ci figurent notamment les billets pour la spectaculaire épreuve d'ouverture à Velka Chuchle, dans la banlieue de Prague : un circuit ultra-compact est aménagé sur l'hippodrome, parfaitement visible notamment depuis les places de la tribune couverte. Les places assises dans la tribune sont disponibles au prix de 80,00 euros et les places debout au prix de 40,00 euros. Et bien sûr, les places debout et assises sont toujours disponibles en ligne pour la deuxième épreuve de la journée d'ouverture à Klatovy (34,00 euros pour les places debout et 17,00 euros pour les détenteurs du Rally Pass, 68,00 euros pour les places assises). Pour les autres jours, des billets à la journée (vendredi / samedi 45,00 euros chacun, dimanche 35,00 euros) ou le Rally Pass (vendredi - dimanche, 99,00 euros) sont disponibles.