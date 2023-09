Nuova homepage - Il Rally dell'Europa Centrale in sintesi

Mentre molti appassionati di rally stanno contando i giorni che mancano al Rally dell'Europa Centrale, gli organizzatori hanno migliorato ancora una volta il loro servizio: la nuova homepage del nuovo evento nel calendario del Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) offre ora ancora più informazioni e una navigazione semplificata. Nel nuovo negozio online di biglietti, oltre ai biglietti giornalieri e per il weekend, sono ora disponibili online anche i biglietti per la Super Special Stage a Velka Chuchle, alle porte di Praga. Come in precedenza, la homepage è raggiungibile all'indirizzo centraleuropeanrally.eu



.

Il Central European Rally è internazionale: i fan di tutta Europa vogliono assistere allo spettacolo motoristico nei tre Paesi ospitanti, Germania, Austria e Repubblica Ceca. Di conseguenza, la homepage è ovviamente multilingue e gli utenti possono navigare in tedesco, inglese e ceco. Ora troveranno ancora più informazioni sulla nuova piattaforma e potranno così pianificare la loro visita al rally dalla A alla Z. Le informazioni di base sul rally e il rally stesso sono disponibili qui. Si possono trovare informazioni di base sul Campionato del Mondo Rally e sull'evento, nonché il calendario e gli orari esatti, ora disponibili anche online in formato PDF. E naturalmente l'offerta continuerà a crescere fino all'evento del 26-29 ottobre 2023. Già nei prossimi giorni, le informazioni sul percorso esatto e sull'ubicazione delle zone riservate agli spettatori semplificheranno ulteriormente la pianificazione della visita al rally.





Biglietti per la spettacolare partenza da Praga disponibili su





Un punto di navigazione importante per molti visitatori della homepage è il negozio di biglietti online, che ora contiene tutti i biglietti disponibili in anticipo. Tra questi, in particolare, i biglietti per la spettacolare gara di apertura a Velka Chuchle, alla periferia di Praga: all'ippodromo sarà allestito un circuito ultracompatto, perfettamente visibile soprattutto dai posti a sedere della tribuna coperta. I posti in tribuna sono disponibili a 80,00 euro, quelli in piedi a 40,00 euro. Naturalmente, per la seconda tappa della giornata inaugurale a Klatovy, i biglietti in piedi e seduti sono ancora disponibili online (posto in piedi 34,00 euro o 17,00 euro per i possessori del Rally Pass, posto a sedere 68,00 euro). Per gli altri giorni, sono disponibili biglietti giornalieri (venerdì/sabato 45,00 euro ciascuno, domenica 35,00 euro) o il Rally Pass (venerdì-domenica, 99,00 euro).