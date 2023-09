Nova página inicial - Rali da Europa Central num ápice

Enquanto muitos fãs de ralis estão a contar os dias para o Rali da Europa Central, os organizadores voltaram a melhorar o seu serviço: a página inicial revista da nova prova do calendário do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) oferece agora ainda mais informações, bem como uma navegação simplificada. Na nova loja online de bilhetes, os bilhetes para a Super Especial em Velka Chuchle, nos arredores de Praga, estão agora disponíveis online, para além dos bilhetes para o dia e para o fim de semana. Tal como anteriormente, a página inicial pode ser acedida através do endereço centraleuropeanrally.eu



.

O Rali da Europa Central é internacional: fãs de toda a Europa querem assistir ao espetáculo do desporto automóvel nos três países anfitriões, Alemanha, Áustria e República Checa. Por isso, a página inicial é, naturalmente, multilingue e os utilizadores podem navegar em alemão, inglês e checo. Na plataforma revista, os utilizadores encontram agora ainda mais informações e podem, assim, planear a sua visita ao rali de A a Z. As informações de base sobre o rali e o próprio rali podem ser encontradas aqui. Podem ser encontradas informações sobre o Campeonato Mundial de Ralis e o evento, bem como o calendário exato e a programação, que agora também está disponível online como um documento PDF. E, claro, a oferta continuará a crescer até ao evento de 26 a 29 de outubro de 2023. Já nos próximos dias, as informações sobre o percurso exato e a localização das zonas de espectadores simplificarão ainda mais o planeamento da visita ao rali.





Bilhetes para a espetacular partida em Praga disponíveis em





Um ponto de navegação importante para muitos visitantes da página inicial é a loja de bilhetes online, que contém agora todos os bilhetes disponíveis com antecedência. Isto inclui, em particular, os bilhetes para a espetacular competição de abertura em Velka Chuchle, nos arredores de Praga: será montado um circuito ultra-compacto no hipódromo, que é perfeitamente visível, especialmente a partir dos lugares na bancada coberta. Os lugares na bancada estão disponíveis por 80,00 euros, os lugares em pé custam 40,00 euros. E, claro, para a segunda etapa do dia de abertura em Klatovy, os bilhetes de pé e sentados ainda estão disponíveis online (área de pé 34,00 euros ou 17,00 euros para os titulares do Rally Pass, área sentada 68,00 euros). Para os outros dias, estão disponíveis bilhetes diários (sexta-feira/sábado 45,00 euros cada, domingo 35,00 euros) ou o Rally Pass (sexta-feira a domingo, 99,00 euros).