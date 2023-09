Neuville: "Será un rally especialmente emocionante".

Thierry Neuville y su copiloto Martijn Wydaeghe en el Hyundai i20 Rally1 Hybrid son los más acérrimos perseguidores de los dos pilotos de Toyota, Kalle Rovanperä y Elvyn Evans, en la lucha por el Campeonato del Mundo de Rallyes. Aunque la atención del tercer clasificado del WRC sigue centrada en los preparativos de la próxima prueba del WRC en Chile, ya tiene la vista puesta en el Rally Centroeuropeo (CER) del 26 al 29 de octubre. En la nueva prueba del WRC, que es la penúltima del campeonato de la temporada, Neuville probablemente se sentirá como en casa. El piloto de 35 años es natural de Sankt Vith, en la parte germanófona de Bélgica, por lo que también puede comunicarse en el idioma local, al menos en Alemania y Austria.





Sólo faltan cuatro semanas para el nuevo Rally de Europa Central. ¿Qué sabes de esta nueva prueba del WRC?

Thierry Neuville: "Para ser sincero, no mucho. Bueno, sé que la salida es en Praga y que primero se recorren las carreteras checas hasta llegar a Baviera, al centro del rally en Passau, y que el sábado y el domingo conduciremos por Austria y Alemania. De momento, seguimos concentrados en el Rally de Chile, la última carrera de tierra de la temporada, antes de centrarnos en las dos últimas carreras de asfalto. Pero puedo revelar que ya he visto uno o dos vídeos del CER por curiosidad. La verdadera preparación empieza, al menos para mí, después de Chile, a principios de octubre.





¿Tiene alguna experiencia en rallies de la región trifronteriza?

Thierry Neuville: "Nunca he estado en la carretera en Baviera. En la República Checa, corrí el Rally Barum en el IRC. Y en Austria he estado exactamente una vez, en 2008 en el Waldviertel en el Pirelli Star Driver sighting en un Ford Fiesta ST. Eso difícilmente me va a ayudar". (Risas)





Usted creció a pocos kilómetros del Rally de Alemania, en la zona fronteriza belga. ¿Es ahora el CER su nuevo rally de casa?

Thierry Neuville: "No, sólo porque hablo alemán no se le puede llamar rally de casa, estoy demasiado lejos para eso y crecí en Bélgica. Es diferente cuando, por ejemplo, Sébastien Ogier creció en Gap y el Montecarlo se celebra allí, así que conoce las pistas de la vida cotidiana. No es mi caso con los circuitos del triángulo fronterizo. Sin embargo, estoy seguro de que muchos de mis fans vendrán a animarnos in situ. Porque es la carrera del WRC más cercana a mi casa. Además, podría ser que Hyundai Motorsport GmbH, que tiene su sede en Alzenau, Franconia, invite a su personal, al igual que en el Rally de Alemania. Muchos de ellos no están presentes en las pruebas del rally y sólo pueden seguirlo por televisión y saber por historias lo que hay detrás de todo esto y lo que su trabajo significa para nosotros. Sería estupendo, por supuesto, porque no solo les motivaría a ellos, sino también a nosotros.





Usted es un fan confeso de los rallies de asfalto. ¿Qué tiene de especial conducir sobre superficies duras?

Thierry Neuville: "Es muy divertido. Y me gusta el desafío especial. Muchas cosas son más extremas sobre asfalto, la aceleración, el frenado y, no menos importante, la velocidad de paso por curva. Hay que conducir con mucha precisión. Si te sales un poco de la trazada en grava o si conduces con una rueda en la cuneta, no está tan mal. En las pistas de asfalto, en cambio, tienes inmediatamente un grave problema. Simplemente tienes menos margen de error, lo que lo hace mucho más difícil, pero tanto más atractivo para mí".





La última prueba del WRC en pistas de asfalto fue el Rally de Croacia en primavera. ¿Hay novedades en el Hyundai i20 Rally1 Hybrid?

Thierry Neuville: "Un coche siempre cambia antes y durante la temporada. Sé que el equipo ha probado algunas cosas, pero hasta ahora no tengo ni idea de si habrá novedades antes del final de la temporada o sólo hasta 2024, porque no estuve al volante durante las pruebas de desarrollo para asfalto."





¿Cómo se está preparando el equipo y usted para el CER?

Thierry Neuville: "El fin de semana pasado Teemu [compañero de equipo Suninen] hizo un rally en Austria, ya que hasta ahora sólo ha hecho dos rallyes de tierra en nuestro coche. A partir de hoy, y no creo que haya mucho más debido a la falta de tiempo, no haremos ningún otro rally de pruebas. Eso significa que tendré que conformarme con un día de pruebas antes del CER, como de costumbre. Creo y espero que sea en la República Checa. De los tres países, las pistas de asfalto son las más especiales. En Baviera y Austria son probablemente más parecidas a las de Croacia, a veces más selectivas, a veces más estrechas, a veces más anchas, a veces más sucias, etcétera. Las pistas checas son mucho más accidentadas y onduladas, suelen tener muchas superficies diferentes y en algunos pasajes incluso auténticas alfombras de parches. No sólo se necesita una puesta a punto perfecta, sino también la óptima para tener un buen agarre.





¿Qué posibilidades crees que tienes de ganar?

Thierry Neuville: "Por supuesto que mi objetivo es ganar, al fin y al cabo soy un corredor, así que tengo que estar en la lista, sobre todo en los rallies de asfalto. Sin embargo, hay algunos otros que estarán delante. Esa es la belleza y la emoción del Campeonato del Mundo de Rallyes. Pero los sospechosos habituales son bien conocidos: Me sorprendería que Ogier, Rovanperä, Evans y Tänak no estuvieran luchando por la victoria con nosotros. Y mis compañeros de Hyundai también deberían estar en las apuestas. "EP [Esapekka Lappi] y Teemu [Suninen] son muy rápidos en asfalto, sin duda podrían dar la sorpresa si lo ponemos todo junto".





¿Qué condiciones meteorológicas te gustaría ver?

Thierry Neuville: "Si pudiera elegir, sol y pistas limpias. Pero no podemos influir en eso. Y en esta época del año, por desgracia, todo vale. En los rallies de asfalto, el tiempo es un factor muy decisivo. El Rally de Alemania ya fue complicado en cuanto a la elección de neumáticos. No creo que sea diferente a finales de octubre. Eso aporta emociones adicionales para los aficionados, pero también para nosotros. Eso me gusta. Pero si metes la pata, el rally puede dar un vuelco. Así son las cosas en el Campeonato del Mundo de Rallyes. Puedes liderar durante dos días y recuperar unas décimas o incluso segundos en todas partes y luego, pum, todo se va al traste de nuevo. Lo especial del CER será que el WRC está tan decidido que casi todo el mundo irá a por la victoria. Así que podría haber algunas decisiones muy especiales, sobre todo en la elección de neumáticos. Sin duda, será un rally muy emocionante, sobre todo porque nadie tiene experiencia. Como aficionado, no deberías perdértelo". (CER)