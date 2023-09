Neuville : "Ce sera un rallye particulièrement excitant".

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1 Hybrid) sont les plus sérieux poursuivants des deux pilotes Toyota Kalle Rovanperä et Elvyn Evans dans la lutte pour le titre de champion du monde des rallyes. Même si le troisième du championnat du monde se concentre actuellement sur la préparation de la prochaine manche du WRC au Chili, son regard se tourne déjà vers le Central Europa Rallye (CER) du 26 au 29 octobre. Lors de cette nouvelle épreuve WRC, qui constitue l'avant-dernière manche du championnat de la saison, Neuville se sentira probablement comme chez lui. A 35 ans, il est originaire de Saint-Vith, dans la partie germanophone de la Belgique, et peut donc communiquer dans la langue du pays, du moins en Allemagne et en Autriche.





Plus que quatre semaines avant le nouveau Rallye d'Europe centrale. Que savez-vous de cette nouvelle épreuve du WRC ?

Thierry Neuville : "Pour être honnête, pas grand chose. D'accord, je sais que le départ sera donné à Prague et que nous passerons d'abord par des routes tchèques avant de rejoindre la Bavière et le centre de rallye de Passau, puis que nous roulerons en Autriche et en Allemagne samedi et dimanche. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le prochain Rallye du Chili, la dernière épreuve sur terre de la saison, avant de nous concentrer sur les deux dernières épreuves sur asphalte. Mais je peux vous dire que j'ai déjà regardé l'une ou l'autre vidéo de la CER par curiosité. Mais la vraie préparation ne commencera, du moins pour moi, qu'après le Chili, c'est-à-dire début octobre".





Avez-vous une expérience des rallyes dans la région des trois pays ?

Thierry Neuville : "Je n'ai encore jamais roulé en Bavière. En République tchèque, j'ai participé au Barum Rallye en IRC. Et en Autriche, je suis allé exactement une fois, en 2008, dans le Waldviertel, lors de la détection des pilotes vedettes Pirelli, au volant d'une Ford Fiesta ST. Cela ne m'aidera guère". (rires)





Vous avez grandi à quelques kilomètres du Rallye d'Allemagne, dans la région frontalière belge. Le CER est-il désormais votre nouveau rallye à domicile ?

Thierry Neuville : "Non, ce n'est pas parce que je parle allemand qu'on peut appeler ça un rallye à domicile, je suis trop loin et j'ai grandi en Belgique pour ça. C'est différent lorsque, comme Sébastien Ogier par exemple, il a grandi à Gap et que le Monte-Carlo s'y déroule, il connaît donc les parcours au quotidien. Ce n'est pas mon cas, ni celui des circuits de la région des trois frontières. Mais je suis presque sûr que beaucoup de mes fans viendront nous encourager sur place. Car c'est la course de championnat du monde la plus proche de chez moi. De plus, il se pourrait que, comme pour le Rallye d'Allemagne, Hyundai Motorsport GmbH, dont le siège est à Alzenau, en Franconie, invite son personnel. Beaucoup d'entre eux ne participent pas aux rallyes et ne peuvent les suivre qu'à la télévision, ne sachant que par des récits ce qui se cache derrière et ce que leur travail représente pour nous. Ce serait bien sûr génial, car cela les motiverait, mais nous aussi".





Vous êtes un fan avoué des rallyes sur asphalte. Quelle est la particularité de rouler sur un revêtement en dur ?

Thierry Neuville : "C'est tout simplement très amusant. Et j'aime le défi spécial. Sur l'asphalte, beaucoup de choses sont plus extrêmes, l'accélération, le freinage, sans oublier la vitesse dans les virages. Il faut être très précis. S'il arrive que l'on dévie un peu de sa trajectoire sur la terre ou que l'on se retrouve avec une roue dans le fossé, ce n'est pas si grave. Sur l'asphalte, en revanche, on a tout de suite un sérieux problème. On a tout simplement moins de place pour les erreurs, ce qui rend la tâche incomparablement plus difficile, mais d'autant plus attrayante pour moi".





Le dernier rallye WRC sur asphalte était le Rallye de Croatie au printemps. Y a-t-il des nouveautés sur la Hyundai i20 Rally1 Hybrid ?

Thierry Neuville : "Une voiture change toujours avant et pendant la saison. Je sais que l'équipe a testé quelques trucs, mais je n'ai pour l'instant aucune idée de ce qui va arriver avant la fin de la saison ou seulement pour 2024, car je n'étais pas derrière le volant lors des essais de développement pour l'asphalte".





Comment l'équipe et vous-même vous préparez-vous à la CER ?

Thierry Neuville : "Le week-end dernier, Teemu [son coéquipier Suninen] a participé à un rallye en Autriche, car il n'a disputé que deux rallyes sur terre dans notre voiture. Aujourd'hui, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, ne serait-ce que pour des raisons de temps, nous ne ferons pas de rallyes d'essai. Cela signifie que je vais devoir me contenter d'une journée d'essai avant la CER, comme d'habitude. Je pense et j'espère que ce sera en République tchèque. Car des trois pays, c'est là que les pistes asphaltées sont les plus spéciales. En Bavière et en Autriche, elles sont plus proches de celles de la Croatie, parfois plus sélectives, parfois plus étroites, parfois plus larges, parfois plus sales, etc. Les pistes tchèques sont beaucoup plus bosselées et ondulées, avec de nombreux revêtements différents et même de véritables patchworks dans certains passages. Il faut donc non seulement une inscription parfaite, mais aussi un réglage optimal pour avoir une bonne adhérence".





Quelles sont vos estimations, quelles sont vos chances de victoire ?

Thierry Neuville : "Bien sûr, mon objectif est de gagner, je suis un pilote de course, donc on doit me mettre sur la liste, surtout pour les rallyes sur asphalte. Mais il y en a d'autres qui vont se battre en tête. C'est ce qui fait la beauté et l'intérêt du championnat du monde des rallyes. Mais les suspects habituels sont connus : Je serais étonné qu'Ogier, Rovanperä, Evans et Tänak ne se battent pas avec nous pour la victoire. Et mes coéquipiers de Hyundai devraient aussi être sur la liste. "EP" [Esapekka Lappi] et Teemu [Suninen] sont vraiment rapides sur l'asphalte, ils pourraient bien créer la surprise si nous réunissons tous nos atouts".





Quelles conditions météorologiques souhaitez-vous ?

Thierry Neuville : "Si j'avais le choix, du soleil et des pistes propres. Mais nous n'avons aucune influence sur cela. Et à cette époque de l'année, tout est malheureusement possible. Dans les rallyes sur asphalte, la météo est un facteur très déterminant. Le Rallye d'Allemagne était déjà une affaire épineuse en ce qui concerne le choix des pneus. Je pense qu'il en sera de même fin octobre. C'est une source d'excitation supplémentaire pour les fans, mais aussi pour nous. D'une certaine manière, j'aime ça. Mais si l'on se trompe, cela peut faire basculer le rallye. C'est comme ça dans le championnat du monde des rallyes. On peut être en tête pendant deux jours et gagner quelques dixièmes ou secondes partout, puis - boum - tout disparaît. La particularité de la CER, c'est que le championnat du monde est quasiment joué et que presque tout le monde va courir pour la victoire. Il pourrait donc y avoir des décisions très particulières concernant le choix des pneus. Il ne fait aucun doute que ce sera un rallye particulièrement passionnant, surtout parce que personne n'a d'expérience. En tant que fan, c'est un événement à ne pas manquer". (CER)