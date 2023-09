Neuville: "Sarà un rally particolarmente emozionante".

Thierry Neuville e il copilota Martijn Wydaeghe sulla Hyundai i20 Rally1 Hybrid sono i più accaniti inseguitori dei due piloti Toyota Kalle Rovanperä ed Elvyn Evans nella lotta per il Campionato del Mondo Rally. Anche se l'attenzione del terzo classificato del WRC è ancora rivolta ai preparativi per il prossimo appuntamento del WRC in Cile, egli guarda già al Central European Rally (CER) dal 26 al 29 ottobre. Al nuovo appuntamento del WRC, penultimo della stagione, Neuville si sentirà probabilmente a casa. Il 35enne è originario di Sankt Vith, nella parte germanofona del Belgio, e può quindi comunicare anche nella lingua locale, almeno in Germania e in Austria.





Mancano solo quattro settimane al nuovo Rally dell'Europa Centrale. Cosa sa di questo nuovo appuntamento del WRC?

Thierry Neuville: "A dire il vero, non molto. So che la partenza è a Praga, che si passa prima per le strade ceche e poi per la Baviera, fino al centro del rally di Passau, e che il sabato e la domenica si correrà in Austria e Germania. Al momento siamo ancora concentrati sull'imminente Rally del Cile, l'ultima gara su sterrato della stagione, prima di dedicarci alle ultime due gare su asfalto. Ma posso dire di aver già guardato uno o due video del CER per curiosità. La vera preparazione inizia, almeno per me, dopo il Cile, all'inizio di ottobre.





Ha qualche esperienza di rally nella regione transfrontaliera?

Thierry Neuville: "Non sono mai stato su strada in Baviera. In Repubblica Ceca ho corso il Barum Rally nell'IRC. E in Austria sono stato esattamente una volta, nel 2008 nel Waldviertel in occasione dell'avvistamento Pirelli Star Driver a bordo di una Ford Fiesta ST. Questo non mi aiuterà di certo". (ride)





Lei è cresciuto a pochi chilometri dal Rally di Germania, nella zona di confine con il Belgio. Il CER è ora il suo nuovo rally di casa?

Thierry Neuville: "No, solo perché parlo tedesco, non si può chiamare rally di casa, sono troppo lontano per farlo e sono cresciuto in Belgio. È diverso quando, ad esempio, Sébastien Ogier è cresciuto a Gap e il Monte Carlo si svolge lì, quindi conosce i circuiti dalla vita quotidiana. Non è questo il caso mio e dei circuiti del triangolo di confine. Tuttavia, sono sicuro che molti dei miei fan verranno a fare il tifo per noi sul posto. Perché è la gara WRC più vicina a casa mia. Inoltre, è possibile che Hyundai Motorsport GmbH, che ha sede ad Alzenau, in Franconia, inviti il suo personale, proprio come al Rally di Germania. Molti di loro non sono presenti agli eventi rallystici e possono seguirli solo in TV, sapendo solo dai racconti cosa c'è dietro e cosa significa il loro lavoro per noi. Sarebbe fantastico, naturalmente, perché non solo motiverebbe loro, ma anche noi.





Lei è un fan dichiarato dei rally su asfalto. Cosa c'è di così speciale nel guidare su superfici dure?

Thierry Neuville: "È semplicemente divertente. E mi piace la sfida speciale. Molte cose sono più estreme sull'asfalto, l'accelerazione, la frenata e, non da ultimo, la velocità in curva. Bisogna guidare in modo molto preciso. Se sei un po' fuori traiettoria sulla ghiaia o se guidi con una ruota nel fosso, non è poi così male. Sui tracciati in asfalto, invece, il problema si fa subito serio. Semplicemente si ha meno margine di errore, il che rende le cose molto più difficili, ma per me ancora più interessanti".





L'ultimo appuntamento del WRC su asfalto è stato il Rally di Croazia in primavera. Ci sono nuovi sviluppi sulla Hyundai i20 Rally1 Hybrid?

Thierry Neuville: "Una vettura cambia sempre prima e durante la stagione. So che il team ha testato alcune cose, ma finora non ho idea se e cosa arriverà prima della fine della stagione o solo fino al 2024, perché non ero al volante durante le prove di sviluppo per l'asfalto".





Come si sta preparando la squadra e lei per il CER?

Thierry Neuville: "Lo scorso fine settimana Teemu [il compagno di squadra Suninen] ha fatto un rally in Austria, visto che finora ha fatto solo due rally su sterrato con la nostra auto. Da oggi - e non credo che ce ne saranno altri per motivi di tempo - non faremo altri rally di prova. Ciò significa che dovrò accontentarmi di un giorno di test prima del CER, come al solito. Penso e spero che sarà in Repubblica Ceca. Tra i tre Paesi, le piste asfaltate sono le più speciali. In Baviera e in Austria sono probabilmente più simili a quelli della Croazia, a volte più selettivi, a volte più stretti, a volte più larghi, a volte più sporchi e così via. I tracciati cechi sono molto più accidentati e ondulati, di solito presentano molte superfici diverse e in alcuni passaggi anche veri e propri tappeti patchwork. Non è necessario solo un assetto perfetto, ma anche un assetto ottimale per avere una buona aderenza.





Quali sono, secondo lei, le possibilità di vittoria?

Thierry Neuville: "Naturalmente il mio obiettivo è vincere, dopotutto sono un pilota, quindi devo essere presente nella lista, soprattutto nei rally su asfalto. Tuttavia, ci sono alcuni altri che saranno davanti. Questo è il bello e l'eccitante del Campionato del Mondo Rally. Ma i soliti sospetti sono ben noti: Sarei sorpreso se Ogier, Rovanperä, Evans e Tänak non lottassero per la vittoria con noi. E anche i miei compagni di squadra Hyundai dovrebbero essere presenti. "EP [Esapekka Lappi] e Teemu [Suninen] sono molto veloci sull'asfalto, potrebbero sicuramente fare una sorpresa se mettiamo tutto insieme".





Che tipo di condizioni meteo vorrebbe vedere?

Thierry Neuville: "Se potessi scegliere, sole e piste pulite. Ma non abbiamo alcuna influenza su questo. E in questo periodo dell'anno, purtroppo, tutto è possibile. Nei rally su asfalto, il tempo è un fattore molto decisivo. Il Rally di Germania è già stato un affare complicato in termini di scelta degli pneumatici. Non credo che alla fine di ottobre sarà diverso. Questo porta ulteriori emozioni per i fan, ma anche per noi. È una cosa che mi piace. Ma se si commette un errore, il rally può essere stravolto. È così che funziona nel Campionato del Mondo Rally. Puoi essere in testa per due giorni e recuperare qualche decimo o addirittura qualche secondo ovunque e poi - bum - tutto sparisce di nuovo. La particolarità del CER sarà che il WRC è già deciso e quasi tutti punteranno alla vittoria. Potrebbero quindi esserci decisioni molto particolari, soprattutto nella scelta degli pneumatici. Senza dubbio sarà un rally molto emozionante, soprattutto perché nessuno ha esperienza. Come fan, non dovreste perdervelo". (CER)