Neuville: "Este será um rali particularmente emocionante".

O belga Thierry Neuville, terceiro classificado no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), está ansioso pelas pistas de asfalto do Rali da Europa Central, onde uma afinação perfeita e uma afinação óptima são essenciais e esperanças para muitos fãs.

Thierry Neuville e o copiloto Martijn Wydaeghe, no Hyundai i20 Rally1 Hybrid, são os mais ferozes perseguidores dos dois pilotos da Toyota, Kalle Rovanperä e Elvyn Evans, na luta pelo Campeonato do Mundo de Ralis. Embora o terceiro classificado do WRC ainda esteja concentrado nos preparativos para a próxima ronda do WRC no Chile, o piloto já está a pensar no Rali da Europa Central (RCE) de 26 a 29 de outubro. Na recém instalada ronda do WRC, que é a penúltima ronda do campeonato da época, Neuville irá provavelmente sentir-se em casa. O piloto de 35 anos é natural de Sankt Vith, na parte germanófona da Bélgica, pelo que também sabe comunicar na língua local, pelo menos na Alemanha e na Áustria.





Faltam apenas quatro semanas para o novo Rali da Europa Central. O que é que sabe sobre esta nova ronda do WRC?

Thierry Neuville: "Para ser honesto, não muito. Sei que a partida é em Praga e que primeiro passamos pelas estradas checas até à Baviera e ao centro de ralis em Passau e que vamos percorrer a Áustria e a Alemanha no sábado e no domingo. De momento, ainda estamos totalmente concentrados no próximo Rali do Chile, a última prova de terra da época, antes de nos concentrarmos nas duas últimas provas de asfalto. Mas posso revelar que já vi um ou dois vídeos do CER por curiosidade. A verdadeira preparação começa, pelo menos para mim, depois do Chile, no início de outubro.





Tem alguma experiência de rali na região da tríplice fronteira?

Thierry Neuville: "Nunca andei na estrada na Baviera. Na República Checa, fiz o Rali Barum no IRC. E na Áustria estive exatamente uma vez, em 2008, no Waldviertel, no Pirelli Star Driver sighting, num Ford Fiesta ST. Isso não me vai ajudar muito". (risos)





Cresceu a poucos quilómetros do Rali da Alemanha, na zona fronteiriça belga. O RCE é agora o teu novo rali de origem?

Thierry Neuville: "Não, só porque falo alemão, não se pode chamar-lhe rali caseiro, estou demasiado longe para isso e cresci na Bélgica. É diferente quando, por exemplo, Sébastien Ogier cresceu em Gap e o Monte Carlo é realizado lá, por isso ele conhece as pistas do dia a dia. Não é o meu caso e o das pistas do triângulo fronteiriço. No entanto, tenho a certeza de que muitos dos meus fãs virão torcer por nós no local. Porque é a prova do WRC mais próxima da minha casa. Além disso, é possível que a Hyundai Motorsport GmbH, com sede em Alzenau, na Francónia, convide o seu pessoal, tal como no Rali da Alemanha. Muitos deles não estão presentes nas provas de rali e só as podem seguir pela televisão, sabendo apenas através de histórias o que está por detrás de tudo e o que o seu trabalho significa para nós. Isso seria ótimo, claro, porque não só os motivaria a eles, mas também a nós.





É um fã confesso dos ralis de asfalto. O que há de tão especial em conduzir em pisos duros?

Thierry Neuville: "É muito divertido. E gosto do desafio especial. Muitas coisas são mais extremas no asfalto, a aceleração, a travagem e, não menos importante, a velocidade em curva. É preciso conduzir com muita precisão. Se estivermos um pouco fora da linha na gravilha ou se conduzirmos com uma roda na valeta, isso não é assim tão mau. Em pistas de asfalto, por outro lado, temos imediatamente um problema sério. Simplesmente temos menos espaço para erros, o que torna tudo muito mais difícil, mas ainda mais atrativo para mim".





A última ronda do WRC em pistas de asfalto foi o Rali da Croácia, na primavera. Existem novos desenvolvimentos no Hyundai i20 Rally1 Hybrid?

Thierry Neuville: "Um carro muda sempre antes e durante a época. Sei que a equipa testou algumas coisas, mas até agora não faço ideia se e o que virá antes do final da época ou apenas até 2024, porque não estive ao volante durante as provas de desenvolvimento para asfalto."





Como é que a equipa e você se estão a preparar para o CER?

Thierry Neuville: "No fim de semana passado, o Teemu [colega de equipa Suninen] fez um rali na Áustria, pois até agora só fez dois ralis de gravilha com o nosso carro. A partir de hoje - e penso que não haverá muito mais devido a restrições de tempo - não faremos mais nenhum rali de teste. Isto significa que terei de me contentar com um dia de testes antes do CER, como é habitual. Penso e espero que seja na República Checa. Dos três países, as pistas de asfalto são as mais especiais. Na Baviera e na Áustria, são provavelmente mais parecidas com as da Croácia, por vezes mais selectivas, por vezes mais estreitas, por vezes mais largas, por vezes mais sujas, etc. As pistas checas são muito mais onduladas e onduladas, normalmente com muitas superfícies diferentes e, em algumas passagens, até verdadeiros tapetes de retalhos. É necessário não só uma afinação perfeita, mas também a afinação ideal para ter uma boa aderência.





Quais são as suas hipóteses de ganhar?

Thierry Neuville: "Claro que o meu objetivo é ganhar, afinal de contas sou um piloto, por isso tenho de estar na lista, especialmente nos ralis de asfalto. No entanto, há mais alguns que vão estar na frente. É essa a beleza e a emoção do Campeonato do Mundo de Ralis. Mas os suspeitos do costume são bem conhecidos: Ficaria surpreendido se Ogier, Rovanperä, Evans e Tänak não estivessem a lutar pela vitória connosco. E os meus companheiros de equipa da Hyundai também devem estar presentes. "EP [Esapekka Lappi] e Teemu [Suninen] são muito rápidos no asfalto, podem definitivamente causar uma surpresa se juntarmos tudo."





Que tipo de condições climatéricas gostaria de ver?

Thierry Neuville: "Se pudesse escolher, sol e pistas limpas. Mas não temos qualquer influência sobre isso. E nesta altura do ano, infelizmente, vale tudo. Nos ralis de asfalto, o tempo é um fator muito decisivo. O Rali da Alemanha já foi um caso complicado em termos de escolha de pneus. Penso que não será diferente no final de outubro. Isso traz emoções adicionais para os fãs, mas também para nós. Eu gosto disso. Mas se fizermos asneira, o rali pode ficar de pernas para o ar. É assim no Campeonato do Mundo de Ralis. Podemos liderar durante dois dias e ganhar alguns décimos ou mesmo segundos em todo o lado e depois - boom - tudo se perde de novo. O que o CER tem de especial é o facto de o WRC estar decidido e de quase todos estarem a lutar pela vitória. Por isso, poderá haver algumas decisões muito especiais, especialmente na escolha dos pneus. Sem dúvida, será um rali muito emocionante - especialmente porque ninguém tem experiência. Como adepto, não o deve perder". (CER)