Hyundai quiere seguir fiel a sí misma: podio también en Chile

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe buscan resarcirse en las carreteras de Sudamérica tras su mala suerte en el Rally Acrópolis. Teemu Suninen/Mikko Markkula volverán a ponerse al volante del Hyundai i20 N Rally1 Hybrid en Chile, mientras que los también finlandeses Esapekka Lappi/Janne Ferm completan la alineación.

Hyundai se dirige al Rally Chile con renovada determinación, con el objetivo de ampliar su racha de podios a cuatro consecutivos. El evento sudamericano es la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) 2023 y marca el último rally de tierra del año.

Las carreteras suaves y peraltadas del Rally Chile se encuentran en la ciudad montañosa de Concepción y sus alrededores. Los tramos de bosque cerrado ofrecen secciones estrechas y técnicas que contrastan con el paisaje marino de carreteras costeras abiertas que también se encuentran en la ruta. Además, el rally ofrece a menudo condiciones traicioneras y difiere ocasionalmente de pruebas como el Rally de Finlandia, el Rally de Portugal y el Rally de Gales GB. Por lo tanto, las notas de ritmo detalladas y la atención inquebrantable de las tripulaciones son cruciales para un final exitoso en Chile.

El evento de este año es sólo el segundo Rally de Chile en el calendario del WRC. Los tres pilotos que disputarán la edición de 2023 en el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid - Thierry Neuville, Esapekka Lappi y Teemu Suninen - compitieron en el único rally anterior en 2019. El trío espera utilizar su experiencia previa en rallyes para ofrecer un buen resultado para el Hyundai Shell Mobis World Rally Team en esta ocasión.

Al igual que todos los eventos del programa del WRC, el Rally Chile supone un desafío único para el coche y la tripulación. Después de tres años de ausencia en el calendario, la longitud total del rally de 16 etapas se ha ampliado a 321,06 km. Las tripulaciones también saldrán a los caminos de grava menos de una hora después del amanecer, con la etapa Pulpería del viernes por la mañana, de 19,77 km, siendo la primera prueba del evento.

Territorio desconocido

Chile es un territorio completamente desconocido para dos copilotos, entre ellos la mano derecha de Neuville, Martijn Wydaeghe. Enfrentarse a lo desconocido requiere una preparación diferente desde el asiento del copiloto, como explica el belga:

"Puedo prepararme con mucha información del equipo y los vídeos de reconocimiento de 2019", dijo Wydaeghe. "Creo que también será similar para todos, incluso para las personas que ya han estado allí antes, porque solo una de las etapas es la misma que la última vez que el WRC estuvo aquí. Aunque es primavera en Chile, las condiciones pueden ser bastante difíciles, había niebla aquí antes cuando estuvimos, lo que complica bastante las cosas. Pero por las imágenes que he visto y los datos a los que tengo acceso, el perfil parece bastante bueno".

El director del equipo Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, dijo: "La última vez en Grecia tuvimos un rally mixto, con decepciones y éxitos. Estamos decididos a terminar en el podio por cuarta vez consecutiva. Cada uno de nuestros equipos tiene experiencia en Chile, con Thierry ganando varias etapas, mientras que Teemu y Esapekka terminaron quinto y sexto en 2019. Aunque estamos en territorio desconocido, esperamos una carrera consistente con el objetivo final de otro buen resultado, con puntos de los podios. También queremos mostrar todo el potencial del Hyundai i20 N Rally Hybrid este fin de semana, es el tipo de superficie en la que creemos que nuestros coches y equipos pueden rendir bien."

Neuville dijo: "Rally Chile sólo se ha corrido una vez antes y esta vez habrá un montón de pistas nuevas, por lo que nuestra experiencia previa no ayuda demasiado con nuestros preparativos. Por esta razón, la inspección será muy importante. La última vez en Chile fue bastante duro para mí porque tuve un grave accidente, pero este año volvemos con el objetivo de hacer un buen rally y terminar el fin de semana en el podio. Para ello necesitamos regularidad, buenas sensaciones en el coche y una puesta a punto que funcione bien en carretera. Si conseguimos alinear todas estas cosas, seremos rápidos".

Lappi citó: "Lo primero que voy a hacer para prepararme es mirar las tarjetas de embarque de 2019 cuando estuve allí, pero muchas de las pistas que abordaremos son nuevas para este año. También intentaré recordar cómo se comportaba la superficie en diferentes condiciones y cómo se sentía el coche. Aunque hay algunos tramos técnicos, en general el rally es bastante rápido, lo que recuerda un poco a Estonia y Finlandia. Sin embargo, el nivel de agarre que se consigue en esas pruebas no existe en Chile. No es el rally más duro, así que no tenemos que pensar demasiado en tomárnoslo con calma con el coche, pero tenemos que tener confianza para ser rápidos. El objetivo, como siempre, es acabar en el podio".

Suninen dijo: "La mayoría de las etapas de la prueba son nuevas, así que nuestros preparativos serán diferentes. La clave del éxito es obtener buenas notas de ritmo en el reconocimiento(inspección). Las carreteras de Chile suelen ser rápidas, pero aún así esperamos que sean más lentas que las del Rally de Estonia y el Rally de Finlandia, ya que son un poco más técnicas. La superficie es bastante lisa, así que no tenemos que preocuparnos tanto por la durabilidad del coche, podemos llevarlo al límite de principio a fin. Nos centramos únicamente en nosotros mismos e intentamos mejorar nuestro ritmo desde Finlandia y terminar lo mejor posible". (Hyundai)

Clasificación del Campeonato de Pilotos después de 10 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28