Hyundai veut rester fidèle à elle-même - un podium aussi au Chili

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe chercheront à se racheter sur les routes d'Amérique du Sud après leur malchance au Rallye de l'Acropole. Teemu Suninen/Mikko Markkula seront de retour au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid au Chili, tandis que leurs compatriotes finlandais Esapekka Lappi/Janne Ferm complèteront le plateau.

Hyundai se rend au Rallye du Chili avec une détermination renouvelée et l'objectif de porter sa série de podiums à quatre consécutifs. L'épreuve sud-américaine est la onzième manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2023 et marque le dernier rallye sur terre de l'année.

Les routes lisses et bombées du Rally Chile se trouvent dans et autour de la ville montagneuse de Concepción. Des sections fermées en forêt offrent des passages étroits et techniques qui contrastent avec le paysage marin des routes côtières ouvertes qui figurent également sur le parcours. En outre, le rallye offre souvent des conditions piégeuses et se distingue parfois d'événements comme le Rallye de Finlande, le Rallye du Portugal et le Wales Rally GB. Des notes de vitesse détaillées et une attention sans faille de la part des équipages sont donc essentielles pour une conclusion réussie au Chili.

Cette année, ce n'est que le deuxième Rallye du Chili au calendrier du WRC. Les trois pilotes qui prendront le départ de l'édition 2023 au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid - Thierry Neuville, Esapekka Lappi et Teemu Suninen - ont participé à l'unique rallye précédent, en 2019. Le trio espère mettre à profit son expérience passée en rallye pour obtenir cette fois un résultat solide pour le Hyundai Shell Mobis World Rally Team.

Comme toutes les épreuves du programme WRC, le Rallye du Chili représente un défi unique pour la voiture et l'équipage. Après trois ans d'absence du calendrier, la longueur totale des 16 spéciales du rallye a été portée à 321,06 km. Moins d'une heure après le lever du soleil, les équipages s'élanceront également sur les routes de terre, avec l'étape Pulperia de 19,77 km le vendredi matin, premier test de l'épreuve.

Un territoire inexploré

Le Chili est un territoire totalement inconnu pour deux copilotes, dont le bras droit de Neuville, Martijn Wydaeghe. Faire face à l'inconnu nécessite une préparation différente depuis le siège passager, comme l'explique le Belge :

"Je peux me préparer avec beaucoup d'informations de l'équipe et les vidéos de reconnaissance de 2019", a déclaré Wydaeghe. "Je pense aussi que ce sera similaire pour tout le monde, même pour les gens qui sont déjà venus, car une seule des spéciales est la même que la dernière fois que le WRC était ici. Bien que ce soit le printemps au Chili, les conditions peuvent être assez difficiles, lors de la visite, il y avait du brouillard ici auparavant, ce qui rend les choses assez compliquées. Mais d'après les images que j'ai vues et les données auxquelles j'ai accès, le profil semble assez bon".

Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré : "Un rallye mitigé la dernière fois en Grèce nous a apporté la déception et le succès. Nous sommes déterminés à monter sur le podium pour la quatrième fois consécutive. Chacune de nos équipes a de l'expérience au Chili, Thierry ayant remporté plusieurs spéciales, tandis que Teemu et Esapekka se sont classés cinquième et sixième en 2019. Bien que nous soyons en terrain inconnu, nous espérons réaliser une course constante avec l'objectif ultime d'obtenir à nouveau un bon résultat, en marquant des points sur les podiums. Nous voulons aussi montrer tout le potentiel de la Hyundai i20 N Rally Hybrid ce week-end - c'est le genre de terrain sur lequel nous pensons que nos voitures et nos équipes peuvent réaliser de bonnes performances".

Neuville a ajouté : "Le Rallye du Chili n'a été couru qu'une seule fois et cette fois-ci, il y aura beaucoup de nouvelles pistes, donc nos expériences passées ne nous aident pas trop dans notre préparation. C'est pourquoi la reconnaissance sera très importante. La dernière fois que j'ai participé au Chili, c'était assez dur car j'ai eu un grave accident, mais cette année, nous revenons avec l'objectif de faire un bon rallye et de terminer le week-end sur le podium. Pour cela, nous avons besoin de constance, d'un super feeling dans la voiture et d'un set-up qui fonctionne bien sur la route. Si nous parvenons à concilier tous ces éléments, nous serons rapides".

Lappi a poursuivi : "La première chose que je vais faire pour me préparer est de jeter un coup d'œil aux cartes d'embarquement de 2019 quand j'y étais, mais beaucoup des circuits que nous allons aborder sont nouveaux pour cette année. Je vais aussi essayer de me rappeler comment la surface se comportait dans différentes conditions et comment la voiture se sentait. Bien qu'il y ait quelques sections techniques, le rallye est globalement assez rapide, ce qui rappelle un peu l'Estonie et la Finlande. Cependant, le niveau d'adhérence que l'on obtient sur ces épreuves n'est pas présent au Chili. Ce n'est pas le rallye le plus dur, donc nous ne devons pas trop penser à ménager la voiture, mais nous devons avoir confiance en nous pour être rapides. Comme toujours, l'objectif est de monter sur le podium".

Suninen a déclaré : "La plupart des spéciales de l'épreuve sont nouvelles, notre préparation sera donc différente. La clé du succès est de prendre de bonnes notes de vitesse lors du recce(reconnaissance). Les routes chiliennes sont généralement rapides, mais nous pensons qu'elles seront plus lentes que celles du Rallye d'Estonie et du Rallye de Finlande, car elles sont un peu plus techniques. La surface est assez lisse, donc nous n'avons pas à nous soucier autant de la durabilité de la voiture, nous pouvons simplement la pousser dans ses retranchements du début à la fin. Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes et nous essayons d'améliorer notre rythme par rapport à la Finlande et d'atterrir aussi bien que possible". (Hyundai)

Classement du championnat du monde des pilotes après 10 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28