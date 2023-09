Hyundai vuole rimanere fedele a se stessa - podio anche in Cile

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe cercheranno di fare ammenda sulle strade del Sud America dopo la sfortuna del Rally dell'Acropoli. Teemu Suninen/Mikko Markkula torneranno al volante della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid in Cile, mentre i finlandesi Esapekka Lappi/Janne Ferm completeranno lo schieramento.

Hyundai si presenta al Rally del Cile con rinnovata determinazione, con l'obiettivo di allungare la sua striscia di podi a quattro di fila. L'evento sudamericano è l'undicesima prova del FIA World Rally Championship (WRC) 2023 e segna l'ultimo rally su sterrato dell'anno.

Le strade lisce e ricche di curve del Rally Chile si trovano nella città montana di Concepción e nei suoi dintorni. I tratti di foresta chiusi offrono sezioni tecniche e strette che contrastano con il paesaggio marino delle strade costiere aperte che si trovano anche sul percorso. Inoltre, il rally offre spesso condizioni insidiose e talvolta si differenzia da eventi come il Rally di Finlandia, il Rally del Portogallo e il Wales Rally GB. Note di ritmo dettagliate e un'attenzione costante da parte degli equipaggi sono quindi cruciali per il successo della gara in Cile.

L'evento di quest'anno è solo il secondo Rally del Cile nel calendario del WRC. Tutti e tre i piloti che parteciperanno all'edizione 2023 con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid - Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Teemu Suninen - hanno partecipato all'unico rally precedente nel 2019. Il trio spera di sfruttare la propria esperienza nei rally per ottenere un risultato importante per lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team questa volta.

Come tutti gli eventi del programma WRC, il Rally del Cile rappresenta una sfida unica per l'auto e l'equipaggio. Dopo tre anni di assenza dal calendario, la lunghezza totale del rally in 16 tappe è stata portata a 321,06 km. Gli equipaggi scenderanno sulle strade sterrate meno di un'ora dopo l'alba, con la tappa Pulperia di venerdì mattina, lunga 19,77 km, che sarà la prima prova dell'evento.

Territorio inesplorato

Il Cile è un territorio completamente inesplorato per due copiloti, tra cui Martijn Wydaeghe, braccio destro di Neuville. Affrontare l'ignoto richiede una preparazione diversa dal sedile del copilota, come spiega il belga:

"Posso prepararmi con molte informazioni del team e con i video di ricognizione del 2019", ha detto Wydaeghe. "Penso che sarà simile per tutti, anche per chi ci è già stato, perché solo una delle tappe è la stessa dell'ultima volta che il WRC è stato qui. Anche se in Cile è primavera, le condizioni possono essere piuttosto difficili, e prima di noi c'era la nebbia, il che rende le cose piuttosto complicate. Ma dai filmati che ho visto e dai dati a cui ho accesso, il profilo sembra abbastanza buono".

Il team principal di Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, ha dichiarato: "L'ultima volta che abbiamo partecipato al rally in Grecia abbiamo avuto delusioni e successi. Siamo determinati a salire sul podio per la quarta volta consecutiva. Ognuno dei nostri team ha esperienza in Cile, con Thierry che ha vinto diverse tappe, mentre Teemu ed Esapekka sono arrivati quinto e sesto nel 2019. Anche se siamo in un territorio sconosciuto, speriamo in una corsa consistente con l'obiettivo finale di un altro buon risultato, con punti da podio. Vogliamo anche mostrare il pieno potenziale della Hyundai i20 N Rally Hybrid questo fine settimana - è il tipo di superficie su cui crediamo che le nostre auto e i nostri team possano ottenere buone prestazioni."

Neuville ha dichiarato: "Il Rally del Cile è stato percorso solo una volta e questa volta ci saranno molti nuovi tracciati, quindi la nostra esperienza precedente non ci aiuta molto nella preparazione. Per questo motivo, l'ispezione sarà molto importante. L'ultima volta in Cile è stata piuttosto dura per me perché ho avuto un brutto incidente, ma quest'anno torniamo con l'obiettivo di fare un buon rally e concludere il weekend sul podio. Per questo abbiamo bisogno di costanza, di un ottimo feeling in macchina e di un assetto che funzioni bene su strada. Se riusciremo ad allineare tutti questi aspetti, saremo veloci".

Lappi ha citato: "La prima cosa che farò per prepararmi è guardare le carte d'imbarco del 2019 quando ero lì, ma molte delle piste che affronteremo sono nuove per quest'anno. Cercherò anche di ricordare come si comportava la superficie nelle diverse condizioni e come si sentiva la macchina. Anche se ci sono alcuni tratti tecnici, nel complesso il rally è abbastanza veloce, il che ricorda un po' l'Estonia e la Finlandia. Tuttavia, il livello di aderenza che si ottiene in questi eventi non è presente in Cile. Non è il rally più difficile, quindi non dobbiamo pensare troppo a non fare fatica con la macchina, ma dobbiamo essere fiduciosi di essere veloci. L'obiettivo, come sempre, è finire sul podio".

Suninen ha dichiarato: "La maggior parte delle tappe dell'evento sono nuove, quindi la nostra preparazione sarà diversa. La chiave del successo è ottenere buone note di passo durante laricognizione. Le strade in Cile sono normalmente veloci, ma ci aspettiamo che siano più lente di quelle del Rally Estonia e del Rally Finlandia, in quanto sono un po' più tecniche. La superficie è abbastanza liscia, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto della durata della vettura, possiamo solo spingerla al massimo dall'inizio alla fine. Ci concentriamo solo su noi stessi e cerchiamo di migliorare il nostro ritmo rispetto alla Finlandia e di concludere al meglio". (Hyundai)

Classifica del Campionato Piloti dopo 10 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28