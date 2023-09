Hyundai quer manter-se fiel a si própria - pódio também no Chile

A Hyundai Motorsport desloca-se ao Rali do Chile, a décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA de 2023 (WRC), com a esperança de continuar a sua série de pódios consecutivos.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe estão à procura de emendas nas estradas da América do Sul depois do azar que tiveram no Rali da Acrópole. Teemu Suninen/Mikko Markkula estarão de volta ao volante do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid no Chile, enquanto os compatriotas finlandeses Esapekka Lappi/Janne Ferm completam o alinhamento.

A Hyundai vai para o Rali do Chile com uma determinação renovada, com o objetivo de aumentar a sua série de pódios para quatro consecutivos. O evento sul-americano é a décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2023 e marca o último rali de terra do ano.

As estradas suaves e acidentadas do Rally Chile estão localizadas na cidade montanhosa de Concepción e nos seus arredores. Os troços de floresta fechada oferecem secções apertadas e técnicas que contrastam com a paisagem marítima das estradas costeiras abertas que também se encontram no percurso. Para além disso, o rali oferece muitas vezes condições traiçoeiras e, ocasionalmente, difere de eventos como o Rali da Finlândia, o Rali de Portugal e o Rali do País de Gales. Por conseguinte, notas de ritmo pormenorizadas e uma atenção inabalável por parte das equipas são cruciais para um final bem sucedido no Chile.

O evento deste ano é apenas o segundo Rali do Chile no calendário do WRC. Os três pilotos que vão disputar a edição de 2023 no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid - Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Teemu Suninen - competiram no único rali anterior, em 2019. O trio espera usar a sua experiência anterior em ralis para obter um forte resultado para a Hyundai Shell Mobis World Rally Team desta vez.

Tal como todos os eventos do programa do WRC, o Rali do Chile representa um desafio único para o carro e para a equipa. Após três anos de ausência do calendário, a extensão total do rali de 16 etapas foi alargada para 321,06 km. As equipas também irão para as estradas de gravilha menos de uma hora depois do nascer do sol, com a etapa de Pulperia de 19,77 km na manhã de sexta-feira a ser o primeiro teste do evento.

Território desconhecido

O Chile é um território completamente desconhecido para dois co-pilotos, incluindo o braço direito de Neuville, Martijn Wydaeghe. Enfrentar o desconhecido exige uma preparação diferente do lugar do copiloto, como explica o belga:

"Posso preparar-me com muita informação da equipa e com os vídeos de reconhecimento de 2019", disse Wydaeghe. "Penso que também será semelhante para todos, mesmo para as pessoas que já lá estiveram antes, porque apenas uma das etapas é igual à última vez que o WRC esteve aqui. Apesar de ser primavera no Chile, as condições podem ser bastante difíceis, houve nevoeiro antes da nossa visita, o que torna as coisas bastante complicadas. Mas pelas imagens que vi e pelos dados a que tenho acesso, o perfil parece-me bastante bom."

O chefe de equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, disse: "Um rali misto na Grécia deu-nos desilusão e sucesso. Estamos determinados a terminar no pódio pela quarta vez consecutiva. Cada uma das nossas equipas tem experiência no Chile, com Thierry a vencer várias etapas, enquanto Teemu e Esapekka terminaram em quinto e sexto lugar em 2019. Apesar de estarmos em território desconhecido, esperamos fazer uma corrida consistente com o objetivo final de mais um bom resultado, com pontos nos pódios. Também queremos mostrar todo o potencial do Hyundai i20 N Rally Hybrid neste fim de semana - é o tipo de superfície em que acreditamos que os nossos carros e equipas podem ter um bom desempenho."

Neuville disse: "O Rali do Chile só foi disputado uma vez e desta vez haverá muitas pistas novas, pelo que a nossa experiência anterior não ajuda muito nos nossos preparativos. Por esta razão, a inspeção será muito importante. A última vez no Chile foi bastante difícil para mim, porque tive um acidente grave, mas este ano regressamos com o objetivo de fazer um bom rali e terminar o fim de semana no pódio. Para isso, precisamos de consistência, de uma boa sensação no carro e de uma afinação que funcione bem na estrada. Se conseguirmos alinhar todas estas coisas, seremos rápidos."

Lappi referiu: "A primeira coisa que vou fazer para me preparar é olhar para os cartões de embarque de 2019, quando lá estive, mas muitas das pistas que vamos enfrentar são novas para este ano. Também vou tentar lembrar-me de como a superfície se comportou em diferentes condições e como o carro se sentiu. Embora existam algumas secções técnicas, em geral o rali é bastante rápido, o que faz lembrar um pouco a Estónia e a Finlândia. No entanto, o nível de aderência que se obtém nesses eventos não existe no Chile. Não é o rali mais difícil, por isso não precisamos de pensar muito em ter calma com o carro, mas precisamos de ter confiança para sermos rápidos. O objetivo, como sempre, é terminar no pódio."

Suninen disse: "A maior parte das etapas do evento são novas, pelo que a nossa preparação será diferente. A chave para o sucesso é obter boas notas de ritmo no recce(inspeção). As estradas no Chile são normalmente rápidas, mas esperamos que sejam mais lentas do que as do Rali da Estónia e do Rali da Finlândia, uma vez que são um pouco mais técnicas. A superfície é bastante lisa, pelo que não temos de nos preocupar tanto com a durabilidade do carro, podemos simplesmente levá-lo ao limite do princípio ao fim. O nosso foco está apenas em nós próprios e estamos a tentar melhorar o nosso ritmo desde a Finlândia e terminar o melhor possível." (Hyundai)

Classificação do Campeonato de Pilotos após 10 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28