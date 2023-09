Chile: Toyota y Rovanperä, ¿campeones antes de lo previsto?

Chile acogerá el WRC por segunda vez, más de cuatro años después de la primera visita del campeonato al país en mayo de 2019, cuando el Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) se alzó con la victoria. Ahora, el primer viaje del equipo a Sudamérica presenta la oportunidad de sumar otra victoria en el título esta temporada.

Después de sumar el máximo de puntos en su última salida en Grecia, TGR-WRT lidera la clasificación de fabricantes con 91 puntos y reclamará la corona en Chile si puede superar a Hyundai por 13 puntos o más.

En la clasificación de pilotos, sus compañeros de equipo Kalle Rovanperä y Elfyn Evans están separados por 33 puntos, con la misma diferencia respecto al tercer clasificado, Thierry Neuville, de Hyundai, el único otro piloto que sigue matemáticamente en carrera. Así pues, aunque Chile representa una primera oportunidad para Rovanperä de coronarse campeón por segunda vez, el título podría al menos tener garantizado su permanencia en el TGR-WRT este año si se mantiene la actual diferencia de puntos.

Takamoto Katsuta completa la alineación del equipo en Chile, donde ganó la clase WRC-2 hace cuatro años, al igual que Rovanperä se hizo con la victoria en la clase WRC-2 Pro. Evans terminó cuarto en la general, conduciendo para M-Sport Ford en ese momento.

Al igual que en 2019, el evento se celebrará en la ciudad de Concepción, a 500 kilómetros al sur de la capital chilena, Santiago. El jueves por la tarde tendrá lugar una salida ceremonial en Los Ángeles, la capital de la provincia de Biobío, antes de tres días llenos de acción a través de los bosques de la región más amplia con etapas de velocidad media en carreteras de grava lisas y compactas. En total hay 16 etapas y 320,98 kilómetros de competición.

Gran parte del recorrido es nuevo en comparación con el de hace cuatro años, lo que se refleja en el bucle repetido de tres etapas al sureste de Concepción el viernes, donde antes sólo se corría la primera mitad de la etapa inaugural, en sentido contrario. La ruta del sábado, por otro lado, es casi idéntica a la de 2019, con otro trío de etapas dos veces al sur de la ciudad con vistas al Océano Pacífico. La acción del domingo tiene lugar en territorio desconocido al este de Concepción, con dos decisiones que se correrán dos veces cada una.

Jari-Matti Latvala (Director del equipo): "Después del gran resultado del equipo en Grecia, las cosas se ven bien para nosotros en todos los campeonatos, pero con tres eventos por delante, todavía tenemos un trabajo importante que hacer para asegurar los títulos y maximizar aún más nuestros resultados. Será interesante volver a Chile. Corrí el rally de 2019 con el equipo y es un evento de grava mucho más tranquilo y rápido en comparación con Grecia. Las carreteras son una especie de combinación de las características que encuentras en Finlandia, Gales e incluso Nueva Zelanda. También hay algunas secciones realmente técnicas, así que hay carreteras que son rápidas y fluidas y otras que son constantemente sinuosas. Debería ser un buen evento y esperamos hacerlo bien con nuestras tres tripulaciones".

Kalle Rovanperä, defensor del título y líder del campeonato: "Grecia fue un buen resultado para nosotros y el campeonato vuelve a tener mejor pinta para nosotros, pero tenemos que centrarnos con fuerza en la próxima prueba porque el Rally de Chile será otro gran desafío. La última vez que estuvimos allí yo pilotaba un coche de Rally2 y tuvimos un buen fin de semana. Pero creo que después de cuatro años y con muchas rutas nuevas, se sentirá más como un nuevo rally de todos modos y será un evento desafiante para todos. Las carreteras son bonitas, pero las condiciones pueden ser muy difíciles y el agarre puede cambiar mucho. Aún así, estoy deseando que llegue y espero que sea un buen rally para nosotros".

Elfyn Evans, subcampeón del WRC: "El Rally de Chile fue un bonito evento cuando fuimos por primera vez en 2019, pero también muy desafiante. Las carreteras me recuerdan un poco a Gales en algunos puntos, pero el rally será en una época diferente del año esta vez y solo algunas de las rutas serán las mismas. Será casi como un rally nuevo con un montón de nuevas notas de ritmo que escribir, así que podría ser una semana difícil. No tenemos muchos conocimientos del pasado que podamos utilizar, pero aún así me hace mucha ilusión. Lo daremos todo hasta final de año".

Takamoto Katsuta, piloto oficial de nuevo: "Será un gran desafío para todos nosotros volver a Chile después de cuatro años. Tengo buenos recuerdos de allí en 2019, cuando tuvimos un buen fin de semana en WRC 2. Por supuesto, nunca he estado allí antes en un coche de la máxima categoría, por lo que será un desafío extra para mí. Las carreteras son bastante rápidas pero también muy complicadas y habrá muchas etapas nuevas esta vez. Será un rally muy importante para el equipo y también para mí. No será fácil, pero intentaré hacerlo lo mejor posible y espero que podamos tener un buen fin de semana." (Toyota)

Clasificación del Campeonato de Pilotos tras 10 de 13 pruebas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28