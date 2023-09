Chili : Toyota et Rovanperä - champions avant l'heure ?

Le Chili n'accueillera le WRC que pour la deuxième fois, plus de quatre ans après la première visite du championnat dans le pays en mai 2019, lorsque le Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) a remporté la victoire. Aujourd'hui, le premier voyage de l'équipe en Amérique du Sud lui offre l'opportunité de remporter un nouveau titre cette saison.

Après avoir obtenu un maximum de points lors de sa dernière mission en Grèce, TGR-WRT est en tête du classement des constructeurs avec 91 points et s'assurera la couronne au Chili s'il parvient à dépasser Hyundai de 13 points ou plus.

Au classement des pilotes, les coéquipiers Kalle Rovanperä et Elfyn Evans sont séparés par 33 points, avec le même écart sur le troisième Thierry Neuville de Hyundai, le seul autre pilote encore mathématiquement en lice. Si le Chili représente donc une première chance pour Rovanperä d'être couronné champion pour la deuxième fois, le titre pourrait au moins être garanti cette année au sein du TGR-WRT si les écarts de points actuels sont maintenus.

Takamoto Katsuta complète la composition de l'équipe au Chili, où il a remporté la catégorie WRC-2 il y a quatre ans, tout comme Rovanperä a remporté la catégorie WRC-2-Pro. Evans avait terminé quatrième au total et pilotait alors pour M-Sport Ford.

Comme en 2019, l'épreuve se déroulera dans la ville de Concepción, à 500 kilomètres au sud de la capitale chilienne Santiago. Le jeudi soir, un départ solennel sera donné à Los Ángeles, la capitale de la province de Biobío, avant trois jours d'action à travers les forêts de la région élargie, avec des étapes moyennement rapides sur des routes de terre lisses et compactes. Au total, il y a 16 étapes et 320,98 kilomètres de compétition.

Une grande partie du parcours est nouvelle par rapport à il y a quatre ans, ce qui se reflète dans la boucle répétée de trois épreuves au sud-est de Concepción le vendredi, où seule la première moitié de l'étape d'ouverture avait été parcourue auparavant - dans la direction opposée. En revanche, l'itinéraire du samedi est presque identique à celui de 2019, avec un autre trio de parcours effectué deux fois au sud de la ville, face à l'océan Pacifique. L'action du dimanche se déroulera dans une zone inconnue à l'est de Concepción, avec deux décisions à prendre deux fois chacune.

Jari-Matti Latvala (chef d'équipe) : "Après le superbe résultat de l'équipe en Grèce, les choses s'annoncent bien pour nous dans tous les championnats, mais avec trois épreuves à venir, il reste encore du travail important à faire pour nous assurer les titres et continuer à maximiser nos résultats. Il sera intéressant de revenir au Chili. J'ai fait le rallye 2019 avec l'équipe et, par rapport à la Grèce, c'est une épreuve sur terre beaucoup plus calme et rapide. Les routes sont une sorte de combinaison des caractéristiques que l'on peut trouver en Finlande, au Pays de Galles et même en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des sections vraiment techniques, donc il y a des routes qui sont rapides et fluides, et d'autres qui sont constamment sinueuses. Cela devrait être une bonne épreuve et nous espérons que les trois équipages seront performants".

Le tenant du titre et leader du championnat, Kalle Rovanperä : "La Grèce a été un bon résultat pour nous et le championnat se présente à nouveau sous de meilleurs auspices pour nous, mais nous devons nous concentrer fortement sur la prochaine épreuve, car le Rallye du Chili sera un autre grand défi. La dernière fois que nous y sommes allés, je conduisais une voiture de Rally2 et nous avons passé un bon week-end. Mais je pense qu'après quatre ans et avec beaucoup de nouveaux parcours, cela ressemblera de toute façon plus à un nouveau rallye et que ce sera un événement stimulant pour tout le monde. Les routes sont belles, mais les conditions peuvent être très difficiles et l'adhérence peut changer du tout au tout. Néanmoins, je m'en réjouis et j'espère que ce sera un bon rallye pour nous".

Elfyn Evans, deuxième du championnat du monde : "Le Rallye du Chili était une belle épreuve lorsque nous y sommes allés pour la première fois en 2019, mais aussi une épreuve très exigeante. Les routes me rappellent un peu le Pays de Galles sur certains points, mais cette fois le rallye se déroulera à une autre période de l'année et seuls certains parcours seront identiques. Ce sera presque comme un nouveau rallye, avec beaucoup de nouvelles notes de vitesse à écrire, donc ça risque d'être une semaine difficile. Il n'y a pas tant de connaissances du passé que ça que nous pouvons utiliser, mais j'ai quand même hâte d'y être. Nous allons tout donner jusqu'à la fin de l'année".

De nouveau pilote officiel Takamoto Katsuta : "Ce sera un grand défi pour nous tous de retourner au Chili après quatre ans. J'ai quelques bons souvenirs de là-bas en 2019, lorsque nous avons eu un bon week-end en WRC 2. Bien sûr, je n'y suis jamais allé auparavant dans une voiture de la catégorie supérieure, ce sera donc un défi supplémentaire pour moi. Les routes sont assez rapides, mais aussi très délicates, et cette fois, il y aura beaucoup de nouvelles étapes. Ce sera un rallye très important pour l'équipe et pour moi aussi. Ce ne sera pas facile, mais je vais essayer de faire de mon mieux et j'espère que nous pourrons passer un bon week-end". (Toyota)

Classement au championnat du monde des pilotes après 10 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28