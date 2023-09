Cile: Toyota e Rovanperä - campioni in anticipo?

Il Cile ospiterà il WRC solo per la seconda volta, più di quattro anni dopo la prima visita del campionato nel Paese nel maggio 2019, quando il Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) ha conquistato la vittoria. Ora, il primo viaggio del team in Sud America offre l'opportunità di aggiungere un'altra vittoria al titolo in questa stagione.

Dopo aver ottenuto il massimo dei punti nell'ultima uscita in Grecia, il TGR-WRT guida la classifica costruttori con 91 punti e si aggiudicherà la corona in Cile se riuscirà a superare Hyundai di 13 punti o più.

Nella classifica piloti, i compagni di squadra Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans sono distanziati di 33 punti, con lo stesso distacco dal terzo classificato Thierry Neuville della Hyundai, l'unico altro pilota ancora matematicamente in gara. Quindi, mentre il Cile rappresenta una prima occasione per Rovanperä di essere incoronato campione per la seconda volta, il titolo potrebbe almeno essere garantito per rimanere alla TGR-WRT quest'anno se le attuali differenze di punti saranno mantenute.

Takamoto Katsuta completa lo schieramento della squadra in Cile, dove ha vinto la classe WRC-2 quattro anni fa, proprio mentre Rovanperä ha conquistato la vittoria nella classe WRC-2 Pro. Evans si classificò quarto assoluto, all'epoca guidava per M-Sport Ford.

Come nel 2019, l'evento si terrà nella città di Concepción, 500 chilometri a sud della capitale cilena Santiago. La cerimonia di partenza si svolge giovedì sera a Los Ángeles, capoluogo della provincia di Biobío, prima di tre giorni ricchi di azione attraverso le foreste della regione più ampia, con tappe medio-veloci su strade sterrate lisce e compatte. In totale sono previste 16 tappe e 320,98 chilometri di gara.

Gran parte del percorso è nuovo rispetto a quattro anni fa, come dimostra l'anello ripetuto di tre tappe a sud-est di Concepción il venerdì, dove in precedenza si correva solo la prima metà della tappa di apertura - in direzione opposta. Il percorso di sabato, invece, è quasi identico a quello del 2019, con un altro trio di tappe due volte a sud della città che si affaccia sull'Oceano Pacifico. L'azione di domenica si svolge in un territorio sconosciuto a est di Concepción, con due decisioni da eseguire due volte ciascuna.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "Dopo l'ottimo risultato della squadra in Grecia, le cose si stanno mettendo bene per noi in tutti i campionati, ma a tre eventi dalla fine abbiamo ancora del lavoro importante da fare per assicurarci i titoli e massimizzare ulteriormente i nostri risultati. Sarà interessante tornare in Cile. Ho guidato il rally del 2019 con la squadra ed è un evento su sterrato molto più tranquillo e veloce rispetto alla Grecia. Le strade sono una sorta di combinazione delle caratteristiche che si trovano in Finlandia, Galles e persino in Nuova Zelanda. Ci sono anche alcuni tratti molto tecnici, quindi ci sono strade veloci e scorrevoli e altre che sono costantemente tortuose. Dovrebbe essere un bell'evento e speriamo di fare bene con tutti e tre i nostri equipaggi".

Il campione in carica e leader del campionato Kalle Rovanperä: "La Grecia è stata un buon risultato per noi e il campionato sembra di nuovo migliore, ma dobbiamo concentrarci fortemente sul prossimo evento perché il Rally del Cile sarà un'altra grande sfida. L'ultima volta che ci siamo stati ho guidato una vettura Rally2 e abbiamo avuto un buon weekend. Ma credo che dopo quattro anni e con molti nuovi percorsi, il rally sarà comunque più simile a un nuovo rally e sarà un evento impegnativo per tutti. Le strade sono belle, ma le condizioni possono essere molto difficili e l'aderenza può cambiare molto. Comunque, non vedo l'ora e spero che sia un buon rally per noi".

Elfyn Evans, secondo classificato nel WRC: "Il Rally del Cile è stato un bell'evento quando ci siamo andati per la prima volta nel 2019, ma anche molto impegnativo. Le strade mi ricordano un po' il Galles in alcuni punti, ma questa volta il rally si svolgerà in un periodo diverso dell'anno e solo alcuni dei percorsi saranno gli stessi. Sarà quasi come un nuovo rally con molte nuove note di ritmo da scrivere, quindi potrebbe essere una settimana difficile. Non ci sono molte conoscenze del passato che possiamo utilizzare, ma non vedo l'ora. Daremo il massimo fino alla fine dell'anno".

Il pilota ufficiale Takamoto Katsuta: "Sarà una grande sfida per tutti noi tornare in Cile dopo quattro anni. Ho dei bei ricordi di quel paese nel 2019, quando abbiamo avuto un buon weekend nel WRC 2. Naturalmente, non ci sono mai stato prima con una vettura della massima categoria, quindi sarà una sfida in più per me. Le strade sono abbastanza veloci ma anche molto insidiose e questa volta ci saranno molte tappe nuove. Sarà un rally molto importante per la squadra e anche per me. Non sarà facile, ma cercherò di fare del mio meglio e spero che il weekend sia positivo". (Toyota)

Classifica del Campionato Piloti dopo 10 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28