Chile: Toyota e Rovanperä - campeões antes do previsto?

A Toyota vai tentar celebrar uma possível defesa antecipada do título em pistas sul-americanas no Rali do Chile (28 de setembro a 1 de outubro), a 11ª de 13 rondas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2023.

O Chile vai receber o WRC apenas pela segunda vez, mais de quatro anos após a primeira visita do campeonato ao país, em maio de 2019, quando a Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) conquistou a vitória. Agora, a primeira viagem da equipa à América do Sul representa uma oportunidade para somar mais uma vitória nesta temporada.

Depois de marcar o maior número de pontos na sua última participação na Grécia, a TGR-WRT lidera a classificação dos construtores com 91 pontos e conquistará a coroa no Chile se conseguir superar a Hyundai por 13 pontos ou mais.

Na classificação dos pilotos, os colegas de equipa Kalle Rovanperä e Elfyn Evans estão separados por 33 pontos, com a mesma diferença para o terceiro classificado Thierry Neuville da Hyundai, o único outro piloto ainda matematicamente na corrida. Assim, embora o Chile represente a primeira oportunidade para Rovanperä ser coroado campeão pela segunda vez, o título pode, pelo menos, ser garantido para a TGR-WRT este ano, se as actuais diferenças de pontos se mantiverem.

Takamoto Katsuta completa o alinhamento da equipa no Chile, onde venceu a classe WRC-2 há quatro anos, tal como Rovanperä venceu a classe WRC-2 Pro. Evans terminou em quarto lugar na geral, ao serviço da M-Sport Ford na altura.

Tal como em 2019, o evento terá lugar na cidade de Concepción, 500 quilómetros a sul da capital chilena, Santiago. Haverá uma cerimónia de partida na quinta-feira à noite em Los Ángeles, a capital da província de Biobío, antes de três dias repletos de ação nas florestas da região, com etapas de velocidade média em estradas de gravilha suaves e compactas. No total, são 16 etapas e 320,98 quilómetros de competição.

Grande parte do percurso é novo em comparação com o de há quatro anos, o que se reflecte na repetição de três etapas a sudeste de Concepción na sexta-feira, onde anteriormente apenas se corria a primeira metade da etapa de abertura - na direção oposta. O percurso de sábado, por outro lado, é quase idêntico ao de 2019, com outro trio de etapas duas vezes a sul da cidade, com vista para o Oceano Pacífico. A ação de domingo tem lugar em território desconhecido a leste de Concepción, com duas decisões a serem executadas duas vezes cada.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Depois do excelente resultado da equipa na Grécia, as coisas estão a correr bem para nós em todos os campeonatos, mas a três eventos do fim, ainda temos algum trabalho importante a fazer para garantir os títulos e maximizar ainda mais os nossos resultados. Será interessante regressar ao Chile. Conduzi o rali de 2019 com a equipa e é um evento de gravilha muito mais calmo e rápido em comparação com a Grécia. As estradas são uma espécie de combinação das características que encontramos na Finlândia, no País de Gales e até na Nova Zelândia. Há também algumas secções realmente técnicas, por isso há estradas que são rápidas e fluidas e outras que são constantemente sinuosas. Deverá ser um bom evento e esperamos ter um bom desempenho com as três equipas."

O campeão em título e líder do campeonato, Kalle Rovanperä: "A Grécia foi um bom resultado para nós e o campeonato está novamente a melhorar, mas temos de nos concentrar fortemente na próxima prova, porque o Rali do Chile será outro grande desafio. Da última vez que lá estivemos, eu estava a conduzir um carro de Rally2 e tivemos um bom fim de semana. Mas penso que, após quatro anos e com muitas pistas novas, vai parecer mais um novo rali e será um desafio para todos. As estradas são boas, mas as condições podem ser muito difíceis e a aderência pode mudar muito. Ainda assim, estou ansioso e espero que seja um bom rali para nós."

Elfyn Evans, vice-campeão do WRC: "O Rali do Chile foi um bom evento quando lá fomos pela primeira vez em 2019, mas também muito desafiante. As estradas lembram-me um pouco o País de Gales em alguns pontos, mas o rali será numa altura do ano diferente desta vez e apenas alguns dos percursos serão os mesmos. Será quase como um novo rali, com muitas notas de ritmo novas para escrever, pelo que poderá ser uma semana difícil. Não há muito conhecimento do passado que possamos utilizar, mas mesmo assim estou ansioso. Vamos dar o nosso melhor até ao final do ano."

O piloto oficial Takamoto Katsuta: "Será um grande desafio para todos nós regressar ao Chile ao fim de quatro anos. Tenho boas recordações de lá em 2019, quando tivemos um bom fim de semana no WRC 2. Claro que nunca lá estive num carro de categoria superior, por isso será um desafio extra para mim. As estradas são bastante rápidas, mas também muito complicadas, e desta vez haverá muitas etapas novas. Será um rali muito importante para a equipa e também para mim. Não vai ser fácil, mas vou tentar dar o meu melhor e espero que possamos ter um bom fim de semana." (Toyota)

Classificação do Campeonato de Pilotos após 10 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28