Impressioni sul rally cileno su ServusTV

Il Cile ospiterà una prova del Campionato del Mondo Rally per la seconda volta dopo la prima del 2019 con l'undicesima tappa della stagione (28 settembre - 01 ottobre) e ServusTV sarà ancora una volta presente in diretta.

Quest'anno, il Cile è la sede dell'unica prova sudamericana del Campionato del Mondo Rally con una differenza di orario di cinque ore (= più tardi) rispetto al CEST (12:00 CEST = 07:00 Cile). ServusTV si unirà all'azione in diretta sullo sterrato cileno per la prima volta sabato 30 settembre 2023, con la SS 9 (= Maria de las Cruces/28,72 km) alle 15:00 CEST (= 10:00 Cile) e tornerà in diretta alle 22:00 CEST (= 17:00 Cile) per la seconda prova di questa decisione come SS 12.

In occasione della finale del WRC cileno di domenica 01 ottobre 2023, ServusTV trasmetterà in diretta alle 14:00 CEST (= 09:00 Cile) la SS 14 (El Ponen/13,86 km), che sarà trasmessa in diretta nel secondo turno come SS 16 nel secondo passaggio come Power Stage alle 18:00 CEST (= 13:00 Cile).

Il Rally del Cile su ServusTV:

Sabato 30 settembre 2023:

15:00 CEST: SS 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

22:00 CEST: SS 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*.

Domenica, 01 ottobre 2023:

14:00 CEST: SS 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* È richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Classifica del Campionato del Mondo Piloti dopo 10 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28