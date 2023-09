Impressões do Rali do Chile na ServusTV

O Chile vai acolher uma ronda do Campeonato do Mundo de Ralis pela segunda vez após a estreia em 2019, com a décima primeira paragem da temporada (28 de setembro a 1 de outubro) e a ServusTV estará mais uma vez presente em direto.

Este ano, o Chile é o palco da única ronda sul-americana do Campeonato do Mundo de Ralis, com uma diferença horária de cinco horas (= mais tarde) em relação ao CEST (12:00 CEST = 07:00 Chile). A ServusTV irá juntar-se à ação em direto na gravilha chilena pela primeira vez no sábado, 30 de setembro de 2023, com o SS 9 (= Maria de las Cruces/28,72 km) às 15:00 CEST (= 10:00 Chile) e regressará em direto às 22:00 CEST (= 17:00 Chile) para a segunda ronda desta decisão como SS 12.

No final do WRC do Chile, no domingo, 01 de outubro de 2023, a ServusTV transmitirá em direto às 14:00 CEST (= 09:00 Chile) da SS 14 (El Ponen/13,86 km), que será transmitida em direto na segunda ronda como SS 16 na segunda passagem como Power Stage às 18:00 CEST (= 13:00 Chile).

O Rali do Chile na ServusTV:

Sábado, 30 de setembro de 2023:

15:00 CEST: PE 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

22:00 CEST: PE 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Domingo, 01 de outubro de 2023:

14:00 CEST: PE 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos após 10 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28