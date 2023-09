Fourmaux, en forma y listo para el regreso de los híbridos

Fourmaux lideró la última prueba de la serie WRC2 en Grecia antes de sufrir una serie de pinchazos en el Rally Acrópolis de Lamia. Los problemas con los neumáticos le hicieron caer hasta la duodécima posición, pero aun así consiguió remontar en la tabla de tiempos y terminó cuarto, quedándose fuera del podio del WRC2.

"Creo que puedo estar contento con lo que hice en Grecia", dijo. "Por supuesto que fue difícil con los problemas de neumáticos, pero a veces es un poco una lotería cuando las cosas se ponen difíciles en un rally como este".

Fourmaux añadió: "En cuanto a mí, he competido en muchas pruebas este año, hemos ganado cinco y realmente he aprendido mucho y he tenido muchas buenas experiencias. Tengo mucha confianza y estoy contento de que en el WRC2 hayamos podido luchar en todas las superficies y demostrar nuestra velocidad. Honestamente, me siento más preparado para competir al más alto nivel del deporte que el año pasado, cuando competí en coches de Rally1 para M-Sport en el Puma. Estoy más preparado que nunca".

El piloto del norte de Francia ha enlazado sus compromisos del WRC2 esta temporada con una campaña en el Campeonato Británico de Rallyes. La victoria en el Rally de Yorkshire significa que ahora es el nuevo Campeón Británico de Rallyes, ¿quizás su tarjeta de presentación híbrida para M-Sport Ford en 2024 en el Puma Rally1?