Fourmaux en forme et prêt pour le retour de l'hybride

Fourmaux a mené la dernière manche de la série WRC2 en Grèce avant de subir une série de crevaisons au Rallye de l'Acropole à Lamia. Les problèmes de pneus l'ont fait reculer à la douzième place, mais il a tout de même réussi à remonter dans la feuille des temps, manquant finalement le podium WRC2 en se classant quatrième.

"Je pense que je peux être satisfait de ce que j'ai accompli en Grèce", a-t-il déclaré. "Bien sûr, c'était difficile avec les problèmes de pneus, mais parfois, c'est un peu la loterie dans un rallye comme celui-ci".

Fourmaux a ajouté : "En ce qui me concerne, j'ai participé à beaucoup d'épreuves cette année, nous en avons gagné cinq et nous avons vraiment beaucoup appris et vécu de bonnes expériences. La confiance est présente chez moi et je suis heureux que nous ayons pu nous battre sur tous les terrains en WRC2 et démontrer notre vitesse. Honnêtement, je me sens plus prêt à concourir au plus haut niveau de ce sport que l'année dernière, lorsque j'ai pris le départ du Rallye1 pour M-Sport au volant de la Puma. Je suis plus prêt que jamais".

Cette saison, le Nordiste a lié ses engagements en WRC2 à une campagne dans le championnat britannique des rallyes. Avec sa victoire au Yorkshire Rally, il est désormais le nouveau champion britannique des rallyes, peut-être sa carte de visite hybride pour M-Sport Ford en 2024 au volant de la Puma Rally1 ?