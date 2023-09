Fourmaux in forma e pronto per il ritorno all'ibrido



di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco

M-Sport

Il francese Adrien Fourmaux si sente pronto per un ritorno al Rally1, il pilota di M-Sport Ford afferma di essere in una posizione migliore in termini di ritmo e di otenalità nel Campionato del Mondo Rally (WRC).

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.