Fourmaux em forma e pronto para o regresso híbrido

O francês Adrien Fourmaux sente-se pronto para um regresso ao Rally1, o piloto da M-Sport Ford diz que está melhor colocado em termos de ritmo e de otencial no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Fourmaux liderou a última ronda da série WRC2 na Grécia antes de sofrer uma série de furos no Rali da Acrópole em Lamia. Os problemas com os pneus fizeram-no cair para o décimo segundo lugar, mas ainda assim conseguiu subir na tabela de tempos e terminou em quarto, falhando o pódio do WRC2.

"Acho que posso estar contente com o que fiz na Grécia", disse. "Claro que foi difícil com os problemas de pneus, mas por vezes é uma lotaria quando as coisas ficam difíceis num rali como este."

Fourmaux acrescentou: "Quanto a mim, participei em muitos eventos este ano, ganhámos cinco e aprendemos muito e tivemos muitas experiências boas. Tenho confiança em mim e estou contente por no WRC2 termos conseguido lutar em todas as superfícies e mostrar a nossa velocidade. Honestamente, sinto-me mais preparado para competir ao mais alto nível do desporto do que no ano passado, quando competi em carros de Rally1 para a M-Sport no Puma. Estou mais preparado do que nunca".

O francês do Norte associou os seus compromissos no WRC2 esta época a uma campanha no Campeonato Britânico de Ralis. A vitória no Yorkshire Rally significa que ele é agora o novo Campeão Britânico de Rally, talvez o seu cartão de visita híbrido para a M-Sport Ford em 2024 no Puma Rally1?