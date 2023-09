Des pumas à l'affût au Chili

Quatre ans après ses débuts en Championnat du monde des rallyes de la FIA, le Rallye du Chili sera la seule épreuve sud-américaine à revenir au calendrier pour la saison 2023. L'équipe enverra un signal fort lors de cette épreuve très attendue avec une formation de quatre voitures Puma Rally1.

Ott Tänak, qui s'est imposé avec une avance impressionnante de 23,1 secondes lors des débuts de l'épreuve en 2019, aura pour objectif de remporter un nouveau triomphe au Rallye du Chili.

Pierre-Louis Loubet fera ses débuts dans l'événement et se réjouit de relever le défi d'un autre rallye entièrement nouveau. En collaboration avec le copilote Nicolas Gilsoul, qui a l'expérience de l'épreuve, les deux hommes visent une performance solide pour clore avec style les événements sur terre de la saison.

L'équipe accueille également Grégoire Munster et Alberto Heller dans sa sélection Rally1 pour le Rallye du Chili. Alberto Heller, qui revient dans l'équipe après sa dernière participation au Fiesta Rally2 en 2020, fera des débuts émouvants en Rally1 à domicile, une opportunité de rêve pour le jeune Chilien. Heller tentera de profiter de cet avantage à domicile, car il possède par défaut la plus grande expérience des circuits de Concepción et de ses environs.

Grégoire Munster fera également ses débuts en Rally1 avec son copilote Louis Louka et quittera le WRC2 après une saison productive. Munster a effectué une journée d'essais en Grande-Bretagne la semaine dernière pour préparer l'épreuve, où il fera également ses premiers débuts en Amérique du Sud en WRC.

Le voyage de M-Sport au Chili fait suite à une saison déjà bien remplie, le retour de l'équipe de Grèce ne lui laissant que quelques jours pour préparer complètement les voitures pour la prochaine bataille, avant de partir par avion pour être prête à rencontrer l'équipe demain à Concepción.

Richard Millener, chef d'équipe, a déclaré : "C'est formidable de pouvoir revenir au Rallye du Chili. Le retour de l'événement a pris plus de temps que nous l'espérions tous, mais je suis sûr que ce sera un grand week-end sportif. La dernière fois que nous sommes venus ici, j'ai eu la chance de pouvoir conduire la plupart des spéciales et les routes sont superbes. C'est un vrai mélange de tout et cela m'a beaucoup rappelé le Pays de Galles. Ce n'est pas seulement une joie de voir Ott et Pierre viser de forts résultats à la fin de la saison sur terre, mais aussi d'aider Alberto Heller à réaliser son rêve et à conduire la voiture de haut niveau devant lui. Ses amis et fans d'origine, mais aussi Grégoire Munster, ont la chance de pouvoir courir en Rally1 après une saison très solide jusqu'à présent".

OttTänak a déclaré : "La plus grande partie du rallye semble être nouvelle cette année encore, la météo y joue également un rôle important, mais dans l'ensemble, les épreuves devraient être très similaires à celles que nous avons vécues en Nouvelle-Zélande ou dans les forêts galloises. Dans le sport, on exige toujours des performances maximales, quelles que soient les conditions. Comme il s'agit à nouveau plus ou moins d'une nouvelle épreuve, nous ne savons pas quels parcours nous verrons. En ce qui concerne le rythme, il y avait autrefois toutes sortes d'épreuves au Chili, des plus sinueuses et lentes aux plus rapides et douces. Les nouvelles routes rendent toujours les choses exigeantes et cela demande des efforts supplémentaires pour que les notes soient parfaites. Comme l'épreuve se déroule outre-mer et qu'elle est assez unique, nous devons deviner les réglages de la voiture et espérer que toutes les décisions seront bonnes lorsque nous arriverons au départ de la première étape".

Pierre-Louis Loubet a déclaré : "Ce sera une expérience formidable de se rendre au Chili pour la première fois. Pour moi, c'est la première fois que je participe à un rallye en Amérique du Sud, cela me fait plaisir. Il semble que le rallye sera vraiment une belle épreuve, assez glissante à certains endroits d'après ce que je peux voir, et cela signifie qu'il sera très important d'être intelligent, d'éviter les erreurs et de rester sur la ligne. Il n'y a pas beaucoup de place pour faire des erreurs. Je pense que ce sera un rallye intéressant".

Grégoire Munster a poursuivi : "Le défi du Rallye du Chili sera bien sûr de courir dans la catégorie la plus élevée. Tout est nouveau pour nous au niveau de la voiture et de l'équipe, car nous allons également travailler avec différents mécaniciens et ingénieurs. C'est un défi passionnant qui nous attend. La plupart des circuits sont nouveaux, nous ne pouvons donc pas beaucoup nous baser sur nos expériences passées. Nous nous en réjouissons, je veux simplement en profiter au maximum et apprécier le rallye. J'espère que nous verrons une amélioration de notre rythme au cours du week-end et que nous pourrons vraiment profiter pleinement de l'expérience de conduite d'une voiture de Rally1".

Alberto Heller a noté : "Je suis très impatient de participer au rallye, c'est un plaisir de rouler dans mon pays. C'est une excellente opportunité pour moi. Notre plan est d'avoir la voiture au milieu de la route, de rouler et d'essayer d'être plus rapide virage après virage. Mais le premier défi est de terminer le rallye, d'en profiter avec les miens et de vivre une expérience inoubliable !" (M-Sport)

Classement au championnat du monde des pilotes après 10 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28