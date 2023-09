Pumas a caccia in Cile

L'M-Sport Ford World Rally Team si sta preparando per un emozionante ritorno in Sud America. L'attesissimo ritorno in Cile segna l'ultima prova su ghiaia del Campionato del Mondo Rally (WRC) FIA 2023.

Quattro anni dopo il suo debutto nel Campionato del Mondo Rally FIA, il Rally del Cile torna in calendario nella stagione 2023 come unico evento sudamericano. Il team si presenterà a questo evento molto atteso con una formazione di quattro vetture Puma Rally1.

Ott Tänak, che ha conquistato la vittoria al debutto dell'evento nel 2019 con un margine impressionante di 23,1 secondi, punterà a registrare un altro trionfo al Rally del Cile.

Pierre-Louis Loubet sarà al debutto nell'evento e non vede l'ora di affrontare la sfida di un altro rally nuovo di zecca. In coppia con il copilota Nicolas Gilsoul, che ha già esperienza dell'evento, i due puntano a una forte prestazione per concludere in bellezza la stagione degli eventi su ghiaia.

Il team dà il benvenuto anche a Grégoire Munster e Alberto Heller nella sua formazione Rally1 per il Rally del Cile. Alberto Heller, che torna in squadra dopo l'ultima uscita con la Fiesta Rally2 nel 2020, farà un emozionante debutto nel Rally1 nell'evento di casa, un'opportunità da sogno per il giovane cileno. Heller cercherà di sfruttare al meglio il vantaggio di casa, dato che ha la maggiore esperienza sui tracciati di Concepción e dintorni.

Anche Grégoire Munster farà il suo debutto nel Rally1 insieme al copilota Louis Louka, passando dal WRC2 dopo una stagione produttiva. Munster ha completato una giornata di test nel Regno Unito la scorsa settimana in preparazione dell'evento, dove farà anche il suo primo debutto sudamericano nel WRC.

La trasferta di M-Sport in Cile segue una stagione già impegnativa, con il ritorno della squadra dalla Grecia che ha lasciato solo pochi giorni per preparare completamente le auto per il prossimo incontro prima di partire in aereo per essere pronti a incontrare la squadra domani a Concepción.

Richard Millener, Team Principal, ha dichiarato: "È fantastico poter tornare al Rally del Cile. Il ritorno dell'evento è stato più lungo di quanto sperassimo, ma sono sicuro che sarà un grande weekend di sport. L'ultima volta che siamo stati qui ho avuto la fortuna di guidare la maggior parte delle tappe e le strade sono fantastiche. Un vero mix di tutto e mi ha ricordato molto il Galles. Non è solo un piacere vedere Ott e Pierre puntare a risultati importanti alla fine della stagione degli sterrati, ma anche per Alberto poter aiutare Heller a realizzare il suo sogno e a guidare la macchina di prima classe che ha davanti. I suoi amici e fan di casa, così come Gregoire Munster, hanno la possibilità di guidare anche loro il Rally1 dopo una stagione molto forte fino ad ora."

OttTänak ha dichiarato: "La maggior parte del rally sembra essere nuova quest'anno, anche il tempo gioca un ruolo importante, ma nel complesso le tappe dovrebbero essere molto simili a quelle che abbiamo sperimentato in Nuova Zelanda o nelle foreste gallesi. Nello sport è sempre richiesta la massima prestazione, indipendentemente dalle condizioni. Poiché si tratta di un evento più o meno nuovo, non sappiamo quali saranno i tracciati che vedremo. In termini di ritmo, il Cile è solito avere tappe di ogni tipo, da quelle tortuose e lente a quelle veloci e scorrevoli. Le nuove strade rendono sempre la gara impegnativa e ci vuole uno sforzo supplementare per ottenere le note perfette. Poiché l'evento è all'estero e piuttosto unico, dobbiamo indovinare l'assetto della vettura e sperare che tutte le decisioni siano giuste quando arriviamo alla partenza della prima tappa".

Pierre-Louis Loubet ha dichiarato: "Sarà una grande esperienza andare in Cile per la prima volta. Per me è la prima volta che partecipo a un rally in Sud America, quindi ne sono felice. Sembra che il rally sarà un evento molto bello, piuttosto scivoloso in alcuni punti per quanto ne so, e questo significa che è molto importante essere intelligenti, evitare errori e rimanere in linea. Non c'è molto spazio per gli errori. Credo che sarà un rally interessante".

Grégoire Munster ha dichiarato: "La sfida al Rally del Cile sarà ovviamente quella di guidare nella massima categoria. Tutto è nuovo per noi sulla vettura e nel team, poiché lavoreremo anche con diversi meccanici e ingegneri. Ci aspetta una sfida entusiasmante. La maggior parte dei tracciati sono nuovi, quindi non possiamo basarci molto sulle esperienze precedenti. Non vediamo l'ora, voglio solo trarre il massimo e godermi il rally. Spero che nel corso del fine settimana riusciremo a migliorare il nostro ritmo e a goderci appieno l'esperienza di guida di una vettura Rally1".

Alberto Heller ha dichiarato: "Non vedo l'ora di partecipare al rally, è un piacere guidare nel mio paese. È una grande opportunità per me. Il nostro piano è quello di avere l'auto al centro della strada, guidare e cercare di diventare più veloce curva dopo curva. Ma la prima sfida è finire il rally, godermelo con la mia gente e vivere un'esperienza indimenticabile!". (M-Sport)

Classifica del Campionato del Mondo Piloti dopo 10 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28