Pumas à espreita no Chile

A M-Sport Ford World Rally Team está a preparar-se para um emocionante regresso à América do Sul. O aguardado regresso ao Chile marca a última ronda em gravilha do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2023

Quatro anos após a sua estreia no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, o Rali do Chile regressa ao calendário na época de 2023 como a única prova sul-americana. A equipa fará uma forte declaração neste evento altamente antecipado com um alinhamento de quatro carros Puma Rally1.

Ott Tänak, que conquistou a vitória na estreia do evento em 2019 por uma margem impressionante de 23,1 segundos, terá como objetivo registar outro triunfo no Rali do Chile.

Pierre-Louis Loubet fará a sua estreia no evento e está ansioso pelo desafio de outro rali totalmente novo. Juntamente com o copiloto Nicolas Gilsoul, que tem experiência no evento, a dupla tem como objetivo um forte desempenho para terminar a temporada de eventos de gravilha em grande estilo.

A equipa também dá as boas-vindas a Grégoire Munster e Alberto Heller à sua formação Rally1 para o Rali do Chile. Alberto Heller, que regressa à equipa após a sua última participação no Fiesta Rally2 em 2020, fará uma estreia emocionante no Rally1 na sua prova caseira, uma oportunidade de sonho para o jovem chileno. Heller vai tentar tirar o máximo partido da vantagem de estar em casa, uma vez que, por defeito, é quem tem mais experiência nas pistas de Concepción e arredores.

Grégoire Munster também fará a sua estreia no Rally1, juntamente com o copiloto Louis Louka, que transitou do WRC2 após uma época produtiva. Munster completou um dia de testes no Reino Unido na semana passada para se preparar para o evento, onde também fará a sua estreia no WRC na América do Sul.

A viagem da M-Sport ao Chile segue-se a uma temporada já muito atarefada, com o regresso da equipa da Grécia a deixar apenas alguns dias para preparar totalmente os carros para a próxima prova antes de partirem de avião para estarem prontos para se encontrarem com a equipa amanhã em Concepción.

Richard Millener, Chefe de Equipa, afirmou: "É ótimo poder regressar ao Rali do Chile. O regresso do evento demorou mais tempo do que todos esperávamos, mas estou certo de que será um grande fim de semana desportivo. Da última vez que aqui estivemos tive a sorte de conduzir a maior parte das etapas e as estradas são óptimas. Uma verdadeira mistura de tudo e fez-me lembrar muito o País de Gales. Não é apenas um prazer ver Ott e Pierre a tentar obter bons resultados no final da época de gravilha, mas também para Alberto poder ajudar Heller a realizar o seu sonho e a conduzir o carro de topo que tem à sua frente. Os seus amigos e fãs, bem como Gregoire Munster, têm a oportunidade de conduzir também o Rally1 após uma época muito forte até agora."

OttTänak afirmou: "A maior parte do rali parece ser nova este ano, o clima também desempenha um papel importante, mas, em geral, as etapas devem ser muito semelhantes às que experimentámos na Nova Zelândia ou nas florestas galesas. No desporto, é sempre necessário um desempenho de topo, independentemente das condições. Uma vez que se trata de um evento mais ou menos novo, não sabemos que pistas vamos encontrar. Em termos de ritmo, o Chile costumava ter todo o tipo de etapas, desde sinuosas e lentas a rápidas e suaves. As novas estradas são sempre um desafio e é preciso um esforço extra para conseguir as notas perfeitas. Como o evento é ultramarino e bastante único, temos de adivinhar a configuração do carro e esperar que todas as decisões estejam correctas quando chegarmos ao início da primeira etapa."

Pierre-Louis Loubet afirmou: "Será uma grande experiência viajar para o Chile pela primeira vez. Para mim, é a primeira vez que estou a competir num rali na América do Sul, por isso estou contente com isso. Parece que o rali vai ser um evento muito bom, bastante escorregadio em alguns sítios, tanto quanto sei, o que significa que é muito importante ser inteligente, evitar erros e manter-se na linha. Não há muito espaço para cometer erros. Penso que vai ser um rali interessante".

Grégoire Munster referiu: "O desafio no Rali do Chile será obviamente conduzir na categoria mais alta. Tudo é novo para nós no carro e na equipa, uma vez que também vamos trabalhar com mecânicos e engenheiros diferentes. Espera-nos um desafio emocionante. A maior parte das pistas são novas, pelo que não nos podemos basear muito na experiência anterior. Estamos ansiosos por isso, só quero aproveitar ao máximo e desfrutar do rali. Espero que consigamos melhorar o nosso ritmo ao longo do fim de semana e desfrutar ao máximo da experiência de condução de um carro Rally1."

Alberto Heller referiu: "Estou muito ansioso pelo rali, é um prazer conduzir no meu país natal. Esta é uma grande oportunidade para mim. O nosso plano é ter o carro no meio da estrada, conduzir e tentar ser mais rápido curva a curva. Mas o primeiro desafio é terminar o rali, divertir-me com o meu povo e ter uma experiência inesquecível!" (M-Sport)

Classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos após 10 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28