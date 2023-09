Championnat du monde des rallyes : carburant sans fossile et technologie hybride

Des voitures de course high-tech misent sur la propulsion hybride et le carburant exempt d'énergie fossile en provenance d'Allemagne, un sport automobile respectueux de l'environnement grâce à un mélange de carburant à base d'e-fuels et de biocarburant, un rallye européen central avec un concept de durabilité.

Lorsque le Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC) se rendra au Rallye d'Europe centrale du 26 au 29 octobre, les spectateurs assisteront également à un laboratoire de développement rapide pour le progrès automobile. En effet, depuis la saison 2022, les bolides du WRC sont les pionniers d'un sport automobile plus respectueux de l'environnement. Toutes les catégories de véhicules représentées au WRC sont propulsées par du carburant exempt d'énergie fossile. Les voitures de pointe de la catégorie Rally1 disposent en outre d'une propulsion hybride plug-in.

Le savoir-faire allemand a su convaincre dans ces domaines : tous les constructeurs engagés dans le WRC utilisent un même groupe hybride, fabriqué par Compact Dynamics, une filiale de Schaeffler basée à Starnberg. Le carburant provient également d'Allemagne : la société P1 Performance Fuel GmbH de Berlin a convaincu la FIA et les organisateurs du WRC et a obtenu un contrat de trois ans en tant que fournisseur exclusif. L'engagement en faveur d'une mobilité respectueuse de l'environnement ne se limite pas au championnat du monde. Dans le programme-cadre, l'ADAC Opel Electric Rally Cup enrichit la grille de départ avec ses véhicules à propulsion électrique.

Les organisateurs eux-mêmes misent sur l'électromobilité dans leur parc de véhicules : l'organisation du rallye utilise 25 véhicules à propulsion électrique pour les transports et les transferts. Ce concept est complété par l'appel lancé aux visiteurs pour qu'ils fassent du covoiturage. Outre un tirage au sort avec des prix attractifs parmi tous les fans qui y participent, cette mesure doit également contribuer à réduire l'empreinte carbone du rallye à travers l'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche.

Le carburant utilisé par le WRC est un carburant non fossile, c'est-à-dire qu'il est produit sans pétrole. Le fabricant P1 a inventé un procédé complexe qui permet de produire le carburant à partir d'un mélange de biocarburant et de carburant électrique. Il répond aussi bien aux exigences de performance élevées du sport automobile qu'aux directives de l'industrie automobile. Un grand avantage : le carburant peut être utilisé directement par les équipes sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications préalables sur les véhicules, comme c'est le cas pour d'autres variantes de carburant respectueuses de l'environnement. Les biocarburants de deuxième génération sont produits à partir de déchets biologiques, issus par exemple de l'agriculture. Ils ne sont donc pas en concurrence directe avec la production alimentaire.

ADAC Opel Electric Rally Cup tout électrique

Avec l'ADAC Opel Electric Rally Cup, une série entièrement électrique est même au départ dans le cadre du Zentral Europa Rallye. En 2021, la Cup a entamé sa première saison et est depuis lors la seule coupe de marque de rallye entièrement électrique au monde. Comme la Cup mise sur l'égalité des chances, tous les pilotes roulent avec le même type de véhicule. L'Opel Corsa Electric est équipée d'un moteur électrique d'une puissance de 136 ch et d'un couple de 260 newton-mètres. Pour des raisons de coûts, le moteur électrique, l'inverseur et l'unité de batterie proviennent du véhicule de série. Mais c'est surtout dans les domaines liés à la sécurité que la série mise bien sûr entièrement sur la technique de course.

Le covoiturage récompensé

Le parc automobile de la manifestation est également électrique : plus de deux douzaines de véhicules des organisateurs font le plein d'électricité. En tant que moteur important de l'empreinte carbone, le trafic des visiteurs est également au centre des préoccupations des responsables, comme c'est le cas pour tous les grands événements avec des spectateurs. C'est pourquoi tous les supporters sont invités à se réunir pour faire du covoiturage via la plateforme ADAC Pendlernetz. Les visiteurs peuvent se donner rendez-vous en ligne sur pendlernetz.de ou via l'application gratuite ADAC Pendlernetz pour smartphone pour se rendre aux épreuves spéciales. Ceux qui participent ne ménagent pas seulement l'environnement, mais prennent également part à un tirage au sort attractif : pour chaque véhicule se rendant sur les parkings visiteurs avec au moins quatre personnes à bord, des lots sont attribués en fonction du nombre de passagers du véhicule, qui participent ensuite au tirage au sort quotidien des gagnants. (CER)