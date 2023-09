Campionato del mondo di rally: carburante senza fossili e tecnologia ibrida

Quando il FIA World Rally Championship (WRC) farà la sua apparizione al Central Europe Rally dal 26 al 29 ottobre, gli spettatori assisteranno anche a un laboratorio di sviluppo frenetico per il progresso automobilistico. Dopotutto, le auto del WRC sono state pioniere di uno sport automobilistico più ecologico fin dalla stagione 2022. Tutte le categorie di veicoli rappresentate nel WRC sono alimentate con carburante privo di fonti fossili. I veicoli di punta della categoria Rally1 hanno anche un'unità ibrida plug-in.

Il know-how tedesco è stato convincente in questi settori: tutti i costruttori coinvolti nel WRC utilizzano un'unità di potenza ibrida uniforme, proveniente dalla filiale Schaeffler Compact Dynamics di Starnberg. Anche il carburante proviene dalla Germania: la P1 Performance Fuel GmbH di Berlino ha convinto la FIA e gli organizzatori del WRC e ha ottenuto un contratto triennale come fornitore esclusivo. Tuttavia, l'impegno per una mobilità rispettosa dell'ambiente non è vissuto solo nel WRC. Nel programma di supporto, l'ADAC Opel Electric Rally Cup arricchisce il campo di partenza con i suoi veicoli a propulsione elettrica.

Anche gli stessi organizzatori si affidano alla mobilità elettrica nella loro flotta: l'organizzazione del rally utilizza 25 veicoli a propulsione elettrica per il trasporto e i trasferimenti. Questo concetto è completato da un appello ai visitatori a formare pool di auto. Oltre a una lotteria con premi interessanti per tutti gli appassionati che partecipano, questa misura intende contribuire a ridurre l'impronta di CO2 del rally in Germania, Repubblica Ceca e Austria.

Il carburante utilizzato dal WRC è privo di fossili, cioè prodotto interamente senza petrolio. Il produttore P1 ha inventato un processo elaborato per questo, in cui il carburante viene creato da una miscela di biocarburanti e carburanti elettronici. Soddisfa sia le esigenze di alte prestazioni degli sport motoristici sia le specifiche dell'industria automobilistica. Un grande vantaggio: il carburante può essere rifornito direttamente dai team senza dover apportare modifiche preliminari ai veicoli, come avviene con altre varianti di carburante ecocompatibili. I biocarburanti di seconda generazione sono prodotti da rifiuti biologici, ad esempio provenienti dall'agricoltura. Ciò significa che non sono in concorrenza diretta con la produzione alimentare.

ADAC Opel Electric Rally Cup tutto elettrico

Con l'ADAC Opel Electric Rally Cup, c'è anche una serie puramente elettrica al via come parte del Central Europe Rally. Nel 2021, la Coppa ha iniziato la sua prima stagione e da allora è l'unico monomarca di rally completamente elettrico al mondo. Poiché la Coppa si concentra sulle pari opportunità, tutti i piloti sono in strada con lo stesso tipo di veicolo. La Opel Corsa Electric ha un motore elettrico con una potenza di 136 CV e una coppia di 260 Newton metri. Per ragioni di costo, il motore elettrico, l'inverter e la batteria provengono dal veicolo di serie. Ma soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, la serie si affida interamente alla tecnologia da corsa.

I pool di auto sono premiati

Anche la flotta dell'evento è elettrica: più di due dozzine di veicoli degli organizzatori funzionano a elettricità. Come importante fattore di riduzione delle emissioni di CO2, tuttavia, gli organizzatori si concentrano anche sul traffico di visitatori, come avviene in tutti i grandi eventi con spettatori. Tutti gli appassionati sono quindi invitati a partecipare al car pooling attraverso la piattaforma ADAC Pendlernetz. I visitatori possono organizzarsi per raggiungere le prove speciali online su pendlernetz.de o tramite l'applicazione gratuita ADAC Pendlernetz per smartphone. Chi partecipa non solo protegge l'ambiente, ma prende anche parte a un'interessante lotteria: per ogni veicolo che si reca nelle aree di parcheggio per i visitatori con almeno quattro persone a bordo, ci saranno dei biglietti della lotteria in base al numero di occupanti del veicolo, che parteciperanno poi all'estrazione giornaliera dei vincitori. (CER)