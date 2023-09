Campeonato do Mundo de Ralis: Combustível não fóssil e tecnologia híbrida

Os pilotos de alta tecnologia confiam na propulsão híbrida e no combustível sem fósseis da Alemanha, no desporto automóvel amigo do ambiente através da mistura de combustíveis electrónicos e biocombustíveis, no Rali da Europa Central com o conceito de sustentabilidade.

Quando o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA fizer uma visita ao Rali da Europa Central, de 26 a 29 de outubro, os espectadores irão também experimentar um laboratório de desenvolvimento acelerado para o progresso automóvel. Afinal, os carros do WRC têm sido pioneiros de desportos motorizados mais amigos do ambiente desde a época de 2022. Todas as categorias de veículos representadas no WRC são movidas a combustível livre de fósseis. Os veículos de topo da categoria Rally1 também têm uma unidade híbrida plug-in.

O know-how alemão foi convincente nestas áreas: todos os fabricantes envolvidos no WRC utilizam uma unidade de potência híbrida uniforme, proveniente da Compact Dynamics, subsidiária da Schaeffler em Starnberg. O combustível também vem da Alemanha: a P1 Performance Fuel GmbH de Berlim convenceu a FIA e os organizadores do WRC e recebeu um contrato de três anos como fornecedor exclusivo. No entanto, o empenhamento na mobilidade amiga do ambiente não se limita ao WRC. No programa de apoio, a ADAC Opel Electric Rally Cup enriquece o campo de partida com os seus veículos movidos a eletricidade.

E os próprios organizadores também confiam na mobilidade eléctrica na sua frota: a organização do rali utiliza 25 veículos com motores eléctricos para transporte e transferências. Este conceito é complementado por um apelo aos visitantes para que formem grupos de carros. Para além de um sorteio com prémios atractivos entre todos os adeptos que participem, esta medida visa também contribuir para a redução da pegada de CO2 do rali através da Alemanha, República Checa e Áustria.

O combustível utilizado pelo WRC não tem origem fóssil, o que significa que é produzido inteiramente sem petróleo. O fabricante P1 inventou um processo elaborado para o efeito, no qual o combustível é criado a partir de uma mistura de biocombustível e e-fuels. Este combustível satisfaz tanto as exigências de alto desempenho dos desportos motorizados como as especificações da indústria automóvel. Uma grande vantagem: o combustível pode ser reabastecido diretamente pelas equipas sem necessidade de modificações prévias nos veículos, como é o caso de outras variantes de combustível compatíveis com o ambiente. Os biocombustíveis de segunda geração são produzidos a partir de resíduos biológicos, por exemplo, da agricultura. Isto significa que não estão em concorrência direta com a produção de alimentos.

ADAC Opel Electric Rally Cup totalmente elétrico

Com a ADAC Opel Electric Rally Cup, existe mesmo uma série puramente eléctrica no início como parte do Rally da Europa Central. Em 2021, a Taça iniciou a sua primeira época e, desde então, tem sido a única taça de rali de uma só marca totalmente elétrica do mundo. Uma vez que a Taça se centra na igualdade de oportunidades, todos os pilotos estão na estrada com o mesmo tipo de veículo. O Opel Corsa Electric tem um motor elétrico com uma potência de 136 cv e um binário de 260 Newton metros. Por razões de custo, o motor elétrico, o inversor e a unidade de bateria são provenientes do veículo de produção. Mas, especialmente em áreas relevantes para a segurança, a série baseia-se, naturalmente, inteiramente na tecnologia de competição.

Os parques de estacionamento são recompensados

A frota do evento também é eléctrica: mais de duas dúzias de veículos dos organizadores funcionam com eletricidade. No entanto, como um importante fator de redução da pegada de CO2, os organizadores também se concentram no tráfego de visitantes - como é o caso de todos os grandes eventos com espectadores. Por isso, todos os adeptos são convidados a juntar-se a grupos de carros através da plataforma ADAC Pendlernetz. Os visitantes podem organizar-se para conduzir até às etapas especiais online em pendlernetz.de ou através da aplicação gratuita ADAC Pendlernetz para smartphones. Os participantes não só protegem o ambiente, como também participam num sorteio atrativo: por cada veículo que se dirija às áreas de estacionamento para visitantes com pelo menos quatro pessoas a bordo, haverá bilhetes de sorteio de acordo com o número de ocupantes do veículo, que participarão no sorteio diário dos vencedores. (CER)