Rallye du Chili : lutte pour le titre WRC2

Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2) a besoin d'une victoire dans la catégorie WRC2 lors de la onzième course du championnat du monde des rallyes FIA pour conserver ses chances de titre.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) de l'équipe Toksport WRT, leaders du classement WRC2, font l'impasse sur le Rallye du Chili. Les jeunes stars Sami Pajari et Oliver Solberg, au volant de leur Škoda Fabia RS Rally2, font partie des candidats à la victoire en WRC2 lors de la course de championnat du monde qui a lieu à Concepción.

Lorsque les stars du championnat du monde des rallyes laboureront les pistes de terre du 28 septembre au 1er octobre au Rallye du Chili, à environ 500 kilomètres au sud de la capitale Santiago, l'actuel leader du WRC2, Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2), suivra les événements en spectateur : le Norvégien n'a pas sélectionné la onzième course de la saison pour sa chasse aux points du championnat du monde et ne participera activement au championnat du monde des rallyes FIA qu'au Rallye d'Europe centrale en octobre. Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2), actuel troisième du classement et double vainqueur de la saison WRC2, aura donc l'occasion de réduire l'écart avec Mikkelsen au Chili.

Pour la onzième course du Championnat du monde des rallyes FIA 2023, les équipes arriveront en plein printemps sud-américain. Si les températures de l'air devraient rester fraîches au Chili, la lutte pour le titre s'annonce chaude dans la catégorie WRC2. En effet, les épreuves sur terre autour de Concepción offrent aux poursuivants du leader du classement, Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2), la possibilité de garder le titre ouvert au moins jusqu'à la prochaine course, le Rallye d'Europe centrale.

La pression est particulièrement forte sur l'actuel deuxième du classement général, Yohan Rossel (Citroën), qui compte 16 points de retard sur Mikkelsen, et sur le troisième, Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2). "Ici, seule la victoire compte et je vais tout donner pour l'obtenir", promet Greensmith, à qui il manque tout de même 28 points de championnat du monde sur Mikkelsen, son coéquipier chez Toksport WRT. Théoriquement, Rossel pourrait passer Mikkelsen au Chili, Greensmith rejoindrait idéalement le Norvégien aux points. Le vainqueur de la catégorie WRC2 emporte 25 points, le meilleur temps de la Powerstage est récompensé par trois points - il y a donc au maximum 28 points WRC à conquérir au Chili.

Dans la catégorie de la relève WRC2 Challenger, deux pilotes Škoda se disputent le titre : le Polonais Kajetan Kajetanowicz, vainqueur WRC2 du Safari Rallye Kenya, et la révélation finlandaise de la saison, Sami Pajari, qui a triomphé dans la catégorie WRC2 lors de son rallye national en Finlande. Tous deux partent à égalité de points au Rallye du Chili avec 93 points chacun. Mais Pajari a déjà marqué des points dans six manches, tandis que Kajetanowicz a encore plus de possibilités avec seulement quatre points marqués jusqu'à présent - 'Kajto' est donc le favori pour la couronne du WRC2 Challenger.

En même temps, Pajari est sans aucun doute l'un des candidats à la victoire dans la catégorie WRC2. Il en va de même pour le Suédois Oliver Solberg, qui prend également le départ dans une Škoda Fabia RS Rally2 engagée par Toksport WRT. Le fils de l'ancien champion du monde des rallyes FIA Petter Solberg, âgé de 21 ans, a réalisé cette saison, outre son succès en WRC2 en Suède, plus de meilleurs temps en spéciale que tout autre pilote de WRC2. Seule la malchance en course l'a déjà écarté de la course au titre. Avant le départ de Concepción, la deuxième ville du Chili, il n'est que sixième au classement.

Le Rally Chile Bio Bió est un rallye officiel composé de 16 épreuves spéciales (ES) sur 321,06 km de pistes plates. La cérémonie de départ débutera le jeudi 28 septembre à 7h00 heure locale à Los Ángeles, à environ 130 kilomètres au sud-est de Concepción, la capitale de la région Bio Bío. Vendredi, les équipages disputeront six spéciales d'une longueur totale de 112,86 kilomètres. L'étape la plus longue, 154,08 kilomètres, comprendra également six spéciales le samedi. Les dernières décisions seront prises le dimanche 1er octobre, lors de quatre spéciales d'un total de 54,12 kilomètres. La cérémonie de remise des prix aura lieu à 15h20, heure locale. (Skoda)

Saviez-vous que ...

... que le Rallye du Chili revient au calendrier du WRC après trois ans d'absence et qu'il n'avait été organisé qu'une seule fois en WRC auparavant ?

... lors de la première édition en tant que course du championnat du monde 2019, les futurs champions du monde Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen ont remporté la catégorie WRC2 Pro avec une Škoda Fabia Rally2 ?

... le Rallye du Chili est cette année la seule course de championnat du monde en Amérique du Sud ?

... la cérémonie de départ du Rallye du Chili a lieu à Los Ángeles ? Il ne s'agit évidemment pas de la 'Cité des Anges' californienne, mais de la capitale de la province chilienne du même nom.

Classement général WRC2 (avant le Rallye du Chili)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 108 points (sur 5 rallyes)

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 92 points (sur 5 rallyes)

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 80 points (sur 5 rallyes)

4. Sami Pajari (FIN), Škoda, 71 points (sur 6 rallyes)

5. Adrien Fourmaux (FRA), Ford, 67 points (sur 6 rallyes)

6. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 64 points (sur 6 rallyes)

7. Kajetan Kajetanowicz (POL), Škoda, 63 points (sur 4 rallyes)