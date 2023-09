Rally Cile: battaglia per il titolo WRC2

I leader del campionato WRC2 Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) del Team Toksport WRT salteranno il Rally del Cile. Le giovani stelle Sami Pajari e Oliver Solberg sono tra i contendenti del WRC2 con la loro Škoda Fabia RS Rally2 all'appuntamento WRC di Concepción.

Quando le stelle del Campionato del Mondo Rally solcheranno gli sterrati del Rally del Cile dal 28 settembre al 1° ottobre, a circa 500 chilometri a sud della capitale Santiago, l'attuale leader della classifica generale WRC2 Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) seguirà l'azione da spettatore: il norvegese non ha nominato l'undicesimo appuntamento della stagione per la sua caccia ai punti WRC e non sarà di nuovo attivamente coinvolto nel Campionato del Mondo Rally FIA fino al Rally Central Europe di ottobre. Pertanto, l'attuale terzo in classifica e due volte vincitore della stagione WRC2 Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2) ha la possibilità di colmare il divario da Mikkelsen in Cile.

Le squadre arrivano all'undicesima prova del Campionato del Mondo Rally FIA 2023 nel bel mezzo della primavera sudamericana. Mentre le temperature dell'aria in Cile dovrebbero rimanere fresche, nella categoria WRC2 si sta scatenando un'accesa lotta per il titolo. Sulle prove di ghiaia intorno a Concepción, gli inseguitori del leader del campionato Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) hanno la possibilità di mantenere aperta la decisione sul titolo almeno fino al prossimo appuntamento, il Rally Central Europe.

Particolare pressione è esercitata sull'attuale secondo classificato Yohan Rossel (Citroën), che si trova a 16 punti da Mikkelsen, e sul terzo classificato Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2). "L'unica cosa che conta qui è la vittoria e darò tutto per ottenerla", promette Greensmith, che ha ancora 28 punti di distacco da Mikkelsen, suo compagno di squadra alla Toksport WRT. In teoria, Rossel potrebbe superare Mikkelsen in Cile, mentre Greensmith vorrebbe raggiungere il norvegese a pari punti. Il vincitore della categoria WRC2 porta a casa 25 punti, il miglior tempo nella power stage viene premiato con tre punti - quindi c'è un massimo di 28 punti WRC da guadagnare in Cile.

Nella categoria junior WRC2 Challenger, due piloti Škoda decideranno la lotta per il titolo: il polacco Kajetan Kajetanowicz, vincitore WRC2 del Safari Rally Kenya, e la scoperta della stagione finlandese Sami Pajari, che ha trionfato nella categoria WRC2 nel suo rally di casa in Finlandia. Entrambi iniziano il Rally del Cile con 93 punti ciascuno. Tuttavia, Pajari ha già ottenuto punti in sei gare, mentre Kajetanowicz ha ancora più possibilità con solo quattro risultati a punti finora - quindi "Kajto" è considerato il favorito per la corona WRC2 Challenger.

Allo stesso tempo, Pajari è senza dubbio uno dei contendenti alla vittoria nella categoria WRC2. Lo stesso vale per lo svedese Oliver Solberg, che sarà al via con una Škoda Fabia RS Rally2 iscritta da Toksport WRT. Oltre ai suoi successi nel WRC2 in Svezia, il 21enne figlio dell'ex Campione del Mondo Rally FIA Petter Solberg ha fatto registrare più tempi di tappa di qualsiasi altro pilota del WRC2 in questa stagione. Solo diverse sfortune in gara lo hanno già estromesso dalla corsa al titolo. Prima della partenza nella seconda città più grande del Cile, Concepción, è solo sesto in classifica.

Il Rally Chile Bio Bió è composto da 16 prove speciali (SS) per una lunghezza totale di 321,06 chilometri su strade sterrate e pianeggianti. La cerimonia di partenza inizierà giovedì 28 settembre alle 7:00 ora locale a Los Ángeles, a circa 130 chilometri a sud-est di Concepción, la capitale della regione del Bio Bío. Venerdì gli equipaggi completeranno sei prove speciali per un totale di 112,86 chilometri. La tappa più lunga, 154,08 chilometri, comprende anche sei prove speciali sabato. Le decisioni finali saranno prese domenica 1° ottobre, su quattro prove speciali per un totale di 54,12 chilometri. La cerimonia di premiazione si svolgerà a partire dalle 15:20 ora locale. (Skoda)

Sapevate che...

... il Rally del Cile torna nel calendario del WRC dopo una pausa di tre anni ed è stato disputato come prova del WRC solo una volta?

... alla prima edizione come prova del WRC nel 2019, i futuri campioni del mondo Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen hanno vinto la categoria WRC2 Pro con una Škoda Fabia Rally2?

... il Rally del Cile è l'unico appuntamento del WRC in Sud America quest'anno?

... la cerimonia di partenza del Rally del Cile si svolge a Los Angeles? Naturalmente non si tratta della "Città degli Angeli" californiana, ma del capoluogo dell'omonima provincia cilena.

Classifica generale WRC2 (prima del Rally del Cile)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 108 punti (da 5 rally)

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 92 punti (da 5 rally)

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 80 punti (da 5 rally)

4. Sami Pajari (FIN), Škoda, 80 punti (da 5 rally) 5. Sami Pajari (FIN), Škoda, Škoda, Škoda. Sami Pajari (FIN), Škoda, 71 punti (da 6 rally)

5. Adrien Fourmaux (FRA), Ford, 67 punti (da 6 rally)

6. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 64 punti (da 6 rally)

7. Kajetan Kajetanowicz (POL), Škoda, 63 punti (da 4 rally)