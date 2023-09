Rali Chile: Batalha pelo título WRC2

Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2) precisa de uma vitória na categoria WRC2 na décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA para manter vivas as suas hipóteses de conquistar o título.

Os líderes do campeonato WRC2 Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) da equipa Toksport WRT vão faltar ao Rali do Chile. As jovens estrelas Sami Pajari e Oliver Solberg estão entre os concorrentes do WRC2 no seu Škoda Fabia RS Rally2 na ronda do WRC com sede em Concepción.

Quando as estrelas do Campeonato do Mundo de Ralis percorrerem as pistas de gravilha do Rali do Chile, de 28 de setembro a 1 de outubro, a cerca de 500 quilómetros a sul da capital Santiago, o atual líder da classificação geral do WRC2, Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2), acompanhará a ação como espetador: o norueguês não nomeou a décima primeira ronda da temporada para a sua caça aos pontos do WRC e não voltará a participar ativamente no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA até ao Rali da Europa Central, em outubro. Assim, o atual terceiro classificado e duas vezes vencedor da temporada do WRC2, Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2), tem a oportunidade de reduzir a diferença para Mikkelsen no Chile.

As equipas chegam à décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2023 em plena primavera sul-americana. Embora seja provável que as temperaturas do ar no Chile se mantenham frescas, a luta pelo título na categoria WRC2 está ao rubro. Nos troços de gravilha em torno do local de Concepción, os perseguidores do líder do campeonato Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) têm a oportunidade de manter a decisão do título em aberto, pelo menos até à próxima ronda, o Rali da Europa Central.

Uma pressão especial recai sobre o atual segundo classificado da geral, Yohan Rossel (Citroën), que está a 16 pontos de Mikkelsen, e sobre o terceiro classificado, Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2). "A única coisa que conta aqui é a vitória e vou dar tudo por isso", promete Greensmith, que ainda está a 28 pontos do WRC de Mikkelsen, o seu companheiro de equipa na Toksport WRT. Teoricamente, Rossel poderia passar Mikkelsen no Chile, Greensmith idealmente empataria com o norueguês em pontos. O vencedor da categoria WRC2 leva para casa 25 pontos, o melhor tempo na power stage é recompensado com três pontos - portanto, há um máximo de 28 pontos WRC a ganhar no Chile.

Na categoria júnior WRC2 Challenger, dois pilotos da Škoda vão decidir a luta pelo título entre si: o polaco Kajetan Kajetanowicz, vencedor da categoria WRC2 no Rali Safari do Quénia, e o finlandês Sami Pajari, que triunfou na categoria WRC2 no seu rali caseiro, na Finlândia. Ambos iniciam o Rali do Chile com 93 pontos cada. No entanto, Pajari já pontuou em seis rondas, enquanto Kajetanowicz tem ainda mais possibilidades com apenas quatro resultados de pontos até agora - por isso, "Kajto" é considerado favorito para a coroa do WRC2 Challenger.

Ao mesmo tempo, Pajari é, sem dúvida, um dos candidatos à vitória na categoria WRC2. O mesmo se aplica ao sueco Oliver Solberg, que também vai partir num Škoda Fabia RS Rally2 inscrito pela Toksport WRT. Para além do seu sucesso no WRC2 na Suécia, o filho de 21 anos do antigo Campeão do Mundo de Ralis da FIA, Petter Solberg, estabeleceu mais tempos de etapa do que qualquer outro piloto do WRC2 esta época. Só que os vários infortúnios em corrida já o afastaram da corrida ao título. Antes da partida para a segunda maior cidade do Chile, Concepción, é apenas sexto na classificação.

A prova oficial do Rally Chile Bio Bió consiste em 16 etapas especiais (SS) com uma extensão total de 321,06 quilómetros em estradas planas de terra batida. A cerimónia de partida terá início na quinta-feira, 28 de setembro, às 7h00 locais, em Los Ángeles, cerca de 130 quilómetros a sudeste de Concepción, a capital da região de Bio Bío. Na sexta-feira, as equipas vão completar seis etapas especiais, num total de 112,86 quilómetros. No sábado, a etapa mais longa, com 154,08 quilómetros, inclui também seis especiais. As decisões finais serão tomadas no domingo, 1 de outubro, em quatro etapas especiais com um total de 54,12 quilómetros. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar a partir das 15:20, hora local. (Skoda)

Sabia que ...

... o Rally Chile está de regresso ao calendário do WRC após um interregno de três anos e que só foi disputado uma vez como ronda do WRC?

... na primeira edição como ronda do WRC em 2019, os futuros campeões mundiais Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen venceram a categoria WRC2 Pro com um Škoda Fabia Rally2?

... o Rali do Chile é a única ronda do WRC na América do Sul este ano?

... a cerimónia de partida do Rali do Chile tem lugar em Los Ángeles? Claro que não se trata da "Cidade dos Anjos" californiana, mas sim da capital da província chilena com o mesmo nome.

Classificação geral WRC2 (antes do Rali do Chile)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 108 pontos (em 5 ralis)

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 92 pontos (em 5 ralis)

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 80 pontos (em 5 ralis)

4. Sami Pajari (FIN), Škoda, 71 pontos (em 6 ralis)

5. Adrien Fourmaux (FRA), Ford, 67 pontos (em 6 ralis)

6. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 64 pontos (em 6 ralis)

7. Kajetan Kajetanowicz (POL), Škoda, 63 pontos (em 4 ralis)