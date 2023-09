Evans está al mando en Chile

Elfyn Evans, ganador en Finlandia, ha brillado hasta ahora con el Toyota GR Yaris Rally1 en el último rally de tierra del año en Chile. El subcampeón de la clasificación se aseguró el liderato en el ecuador de la primera de las tres etapas de la única prueba sudamericana del WRC. Después de tres de las 16 etapas de grava, el galés aventajaba en sólo 2,6 segundos a un Teemu Suninen de gran rendimiento en su tercera salida híbrida con el Hyundai i20 Rally1. Sin embargo, estaba sintiendo mucho el aliento de Ott Tänak, que estaba a sólo una décima de segundo por detrás de él en el Ford Puma Rally1.

Casi como de costumbre, Evans no estaba del todo satisfecho: "No es fácil para nosotros. Casi no tenemos agarre. Y las notas de la pista también son nuevas".

No así su perseguidor Suninen: "Esto es genial para nosotros. Creo que podría ir aún más rápido, pero todavía estoy en la fase de aprendizaje. Esperemos a ver".

Ott Tänak, que ganó el estreno del WRC chileno con el Toyota en 2019, se mostró bastante crítico: "Nos esperan sorpresas por todas partes. Ya no tenemos híbrido y eso no facilita las cosas. Además, hemos tenido problemas con los amortiguadores desde el principio. Me alegro de que el servicio llegue ahora".

El servicio no llegará a su compañero de equipo Pierre-Louis Loubet. Situado en cuarta posición, Loubet volcó sin daños personales en la tercera decisión y tuvo que retirarse por el momento. Esapekke Lappi ya lo hizo en la primera decisión cuando rodó fuera del rally con el Hyundai i20 Rally1.

Como era de esperar, el líder del WRC, Kalle Rovanperä, con el Toyota GR Yaris Rally1, fue el primer coche en perder tiempo en consonancia con su posición de líder del WRC y se clasificó cuarto, a 13,6 segundos, 8,1 segundos por delante del tercero en la clasificación Thierry Neuville, que tuvo una de sus peores caídas sin daños personales en 2019 en Chile con el Hyundai i20. Takamoto Katsuta le siguió en sexta posición, a 28,3 segundos.