Evans est aux commandes au Chili

Elfyn Evans, vainqueur en Finlande, a jusqu'à présent brillé au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 lors du dernier rallye terre de l'année au Chili. Le deuxième du classement s'est assuré la première place à mi-parcours de la première des trois étapes de la seule manche sud-américaine du WRC. Après trois des seize spéciales sur terre, le Gallois comptait seulement 2,6 secondes d'avance sur Teemu Suninen, qui effectuait sa troisième sortie hybride au volant de la Hyundai i20 Rally1. Il a toutefois senti le souffle d'Ott Tänak, qui n'était qu'à un dixième de seconde derrière lui sur sa Ford Puma Rally1.

Comme toujours, Evans n'était pas entièrement satisfait : "Ce n'est pas facile pour nous. Nous n'avons presque pas d'adhérence. Et les notes de parcours sont aussi nouvelles".

Ce n'est pas le cas de son poursuivant Suninen : "C'est tout simplement génial pour nous ici. Je pense que je pourrais rouler encore plus vite, mais je suis encore en phase d'apprentissage. Attendons de voir".

Ott Tänak, qui avait remporté la première chilienne du WRC en 2019 avec Toyota, s'est montré assez critique : "Des surprises nous attendent partout. Nous n'avons plus d'hybride et cela ne facilite pas les choses. De plus, nous avons des problèmes d'amortisseurs depuis le début. Je suis content que le service arrive maintenant".

Ce service, son coéquipier Pierre-Louis Loubet ne l'atteindra pas. Alors qu'il était en quatrième position, Loubet a fait un tonneau sans dommage corporel dans la troisième décision et a dû tirer sa révérence pour le moment. C'est ce qu'a fait Esapekke Lappi dès la première décision, en roulant hors du rallye avec sa Hyundai i20 Rally1.

Le leader du WRC, Kalle Rovanperä, a été le premier à perdre du temps sur sa Toyota GR Yaris Rally1, conformément à son statut de leader du WRC, et s'est classé quatrième avec un retard de 13,6 secondes, 8,1 secondes devant le troisième du classement, Thierry Neuville, qui a connu l'un de ses pires accidents sans dommages corporels en 2019 au Chili sur sa Hyundai i20. Takamoto Katsuta a pris la sixième place avec un retard de 28,3 secondes.