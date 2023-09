Evans è al comando in Cile

Il vincitore finlandese Elfyn Evans ha brillato finora con la Toyota GR Yaris Rally1 nell'ultimo rally su ghiaia dell'anno in Cile. Il secondo classificato in classifica si è assicurato il comando a metà della prima delle tre tappe dell'unica prova sudamericana del WRC. Dopo tre delle 16 tappe sterrate, il gallese aveva solo 2,6 secondi di vantaggio sul performante Teemu Suninen, alla sua terza uscita ibrida con la Hyundai i20 Rally1. Tuttavia, sentiva molto il fiato di Ott Tänak, che lo seguiva a un decimo di secondo con la Ford Puma Rally1.

Quasi come al solito, Evans non era del tutto soddisfatto: "Non è facile per noi. Non abbiamo quasi nessuna aderenza. E anche le note del tracciato sono nuove".

Non così il suo inseguitore Suninen: "Qui è fantastico per noi. Penso che potrei andare ancora più veloce, ma sono ancora in fase di apprendimento. Aspettiamo e vediamo".

Ott Tänak, che ha vinto la prima del WRC cileno con la Toyota nel 2019, è stato piuttosto critico: "Ci sono sorprese che ci aspettano ovunque. Non abbiamo più un ibrido e questo non rende le cose più facili. Inoltre, abbiamo avuto problemi con gli ammortizzatori fin dall'inizio. Sono contento che l'assistenza arrivi ora".

L'assistenza non raggiungerà il suo compagno di squadra Pierre-Louis Loubet. In quarta posizione, Loubet si è ribaltato senza danni personali nella terza decisione e ha dovuto rinunciare per il momento. Esapekke Lappi lo ha fatto già alla prima decisione, quando è uscito dal rally con la Hyundai i20 Rally1.

Come previsto, il leader del WRC Kalle Rovanperä con la Toyota GR Yaris Rally1 è stata la prima vettura a perdere tempo in linea con la sua posizione di leader del WRC e si è classificata al quarto posto, con un ritardo di 13,6 secondi, 8,1 secondi davanti al terzo in classifica Thierry Neuville, che ha avuto uno dei suoi peggiori incidenti senza danni personali nel 2019 in Cile con la Hyundai i20. Takamoto Katsuta segue al sesto posto, con 28,3 secondi di ritardo.