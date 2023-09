Evans está no comando no Chile

Segundo na classificação geral, Elfyn Evans é agora o primeiro na tabela de tempos com o Toyota no regresso do Rali Chile no Campeonato do Mundo (WRC), a décima primeira ronda da temporada.

O vencedor da Finlândia, Elfyn Evans, tem brilhado até agora com o Toyota GR Yaris Rally1 no último rali de terra do ano, no Chile. O segundo classificado da classificação assegurou a liderança a meio da primeira das três etapas da única ronda sul-americana do WRC. Após três das 16 etapas de gravilha, o galês tinha apenas 2,6 segundos de vantagem sobre o forte desempenho de Teemu Suninen na sua terceira prova híbrida com o Hyundai i20 Rally1. No entanto, ele estava a sentir o fôlego de Ott Tänak, que estava apenas a um décimo de segundo atrás dele no Ford Puma Rally1.

Quase como de costume, Evans não estava totalmente satisfeito: "Não é fácil para nós. Não temos quase nenhuma aderência. E as notas da pista também são novas".

O mesmo não se passa com o seu perseguidor Suninen: "Isto aqui é ótimo para nós. Acho que podia ser ainda mais rápido, mas ainda estou na fase de aprendizagem. Vamos esperar para ver".

Ott Tänak, que venceu a estreia chilena no WRC com o Toyota em 2019, foi bastante crítico: "Há surpresas à nossa espera em todo o lado. Já não temos um híbrido e isso não torna as coisas mais fáceis. Para além disso, temos tido problemas com os amortecedores desde o início. Estou contente por o serviço estar a chegar agora".

A assistência não chegará ao seu colega de equipa Pierre-Louis Loubet. Na quarta posição, Loubet capotou sem ferimentos pessoais na terceira decisão e teve de se retirar para já. Esapekke Lappi já o tinha feito na primeira decisão, quando abandonou o rali com o Hyundai i20 Rally1.

Como esperado, o líder do WRC, Kalle Rovanperä, no Toyota GR Yaris Rally1, foi o primeiro carro a perder tempo em linha com a sua posição de líder do WRC e ficou em quarto lugar, com 13,6 segundos de atraso, 8,1 segundos à frente do terceiro na classificação, Thierry Neuville, que teve um dos seus piores acidentes sem ferimentos pessoais em 2019 no Chile, no Hyundai i20. Takamoto Katsuta seguiu em sexto lugar, 28,3 segundos atrás.