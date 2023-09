Chile: victoria de etapa ajustada para Ott Tänak

La undécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes 2023 en Chile no ha sido aburrida hasta el momento. La remontada del WRC en Chile vio varios cambios de posición en la cabeza. Tras seis de las 13 etapas del último de los siete rallyes de tierra consecutivos, era Ott Tänak quien había ganado la única prueba chilena del WRC en lo que va de 2019 con un Toyota y ahora se prepara para repetir el triunfo de hace cuatro años con el Ford Puma Rally1. Pero tendrá que darlo todo para lograrlo. Con una gran actuación hasta el momento, Teemu Suninen le persigue en su tercera participación híbrida en el Hyundai i20 Rally. Terminó el primer día de la única prueba sudamericana del WRC a sólo 1,1 de Tänak, pero ya con 6,2 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Elfyn Evans, en el Toyota GR Rally1.

Tänak dijo: "Las etapas fueron duras. El coche derrapó de un lado a otro varias veces, no pude estabilizarlo bien. Ahora tenemos que buscar qué podemos mejorar. Pero por lo demás diría que ha estado bien".

Suninen se mostró contento con su mejor rendimiento híbrido hasta la fecha: "Lo tenemos todo bajo control. No hay nada de lo que preocuparse".

Evans no ahorró críticas tras la primera jornada: "No me siento bien. Aquí he luchado mucho por el agarre. Hicimos lo que pudimos. No era para tanto. También perdimos tiempo porque había mucha grasa".

A 14,7 segundos de su compañero de equipo Evans, que ha ganado dos veces este año, el líder del campeonato y defensor del título, Kalle Rovanperä, señaló la cuarta plaza (+ 20,9). "En la última etapa perdimos algo de tiempo debido a un medio trompo. Las cosas no nos están saliendo del todo bien, así que estoy contento por el final del día. No me he encontrado bien con la pista, esperemos a ver qué pasa", declaró Rovanperä, tres veces ganador de la temporada, que el domingo intentará coronar su 23º cumpleaños con una exitosa defensa del título.

Thierry Neuville, que tuvo uno de sus peores accidentes en Chile en 2019, le siguió en el Hyundai i20 Rally1 por delante del piloto de Toyota Takamoto Katsuta. Satisfecho con su paso del WRC2 al Ford Puma Rally1, le seguía el luxemburgués Grégoire Munster en séptima posición (+ 1:20,2).

Ya en la primera decisión, Esapekka Lappi se despidió con un vuelco en el Hyundai i20 Rally1. En la tercera etapa, le siguió de la misma forma Pierre-Louis Loubet en el Ford Puma Rally1.

La acción en la cima del WRC2 estuvo dominada por Škoda con cuatro Fabia RS Rally2. Sami Pajari, ganador en Finlandia y cuarto en la clasificación, terminó la primera etapa como líder, 8,4 segundos por delante de Oliver Solberg, 22,0 segundos por delante de Nikolay Gryazin y 44,9 segundos por delante de Gus Greensmith.

Clasificación tras 6 de 16 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 46:31,5 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 6,2 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 20,9 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 23,9 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 39,8 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:20,2 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 1:40,9 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 1:49,3 10 Heller/Allende (RCH/RA), Ford + 1:55,1

El Rally Chile en ServusTV:

Sábado 30 de septiembre 2023:

15:00 CEST: SS 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*22:00 CEST: SS 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Domingo, 01 Octubre 2023:

14:00 CEST: SS 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* Se requiere buen conocimiento de inglés

Rally Chile en Red Bull TV



Red Bull TV también acompañará la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en Chile (del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2023) con retransmisiones en directo. A las 03:00 CEST del viernes (29 de septiembre), sábado (30 de septiembre) y domingo (01 de octubre), los aspectos más destacados de la jornada respectiva se mostrará en Red Bull TV.