Cile: vittoria di tappa a stretto giro per Ott Tänak

L'undicesima prova del Campionato del Mondo Rally 2023 in Cile non è stata finora noiosa. La rimonta del WRC in Cile ha visto diversi cambi di posizione al vertice. Dopo sei delle 13 tappe dell'ultimo dei sette rally su ghiaia consecutivi, era Ott Tänak ad aver vinto l'unica prova cilena del WRC nel 2019 con una Toyota e ora si prepara a ripetere il trionfo di quattro anni fa con la Ford Puma Rally1. Ma dovrà dare il massimo per riuscirci. Con un'ottima performance finora, Teemu Suninen lo sta inseguendo con la sua terza vettura ibrida nel Rally Hyundai i20. Ha concluso la prima giornata dell'unica prova sudamericana del WRC con un ritardo di appena 1,1 da Tänak, ma con già 6,2 secondi di vantaggio sul secondo in classifica Elfyn Evans con la Toyota GR Rally1.

Tänak ha dichiarato: "Le tappe sono state difficili. L'auto è scivolata avanti e indietro alcune volte, non sono riuscito a stabilizzarla correttamente. Ora dobbiamo cercare di capire cosa possiamo migliorare. Ma per il resto direi che è andata bene".

Suninen è soddisfatto della sua migliore prestazione ibrida finora: "Abbiamo tutto sotto controllo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi".

Evans non ha risparmiato le sue critiche dopo il primo giorno: "Non mi sento bene. Ho fatto molta fatica a trovare l'aderenza. Abbiamo fatto quello che potevamo. Non è stato un granché. Abbiamo perso tempo anche perché la pista era molto grassa".

A 14,7 secondi dal suo compagno di squadra Evans, che ha vinto due volte quest'anno, il leader del campionato e campione in carica Kalle Rovanperä si è classificato al quarto posto (+ 20,9). "Nell'ultima tappa abbiamo perso tempo a causa di un mezzo testacoda. Le cose non vanno molto bene per noi, quindi sono contento della fine della giornata. Non sono riuscito a rapportarmi con la pista, aspettiamo e vediamo", ha detto il tre volte vincitore della stagione Rovanperä, che domenica cercherà di coronare il suo 23° compleanno con un successo nella difesa del titolo.

Thierry Neuville, che ha avuto uno dei suoi peggiori incidenti in Cile nel 2019, lo ha seguito con la Hyundai i20 Rally1 davanti al pilota Toyota Takamoto Katsuta. Soddisfatto del suo passaggio dal WRC2 alla Ford Puma Rally1, è stato seguito dal lussemburghese Grégoire Munster in settima posizione (+ 1:20,2).

Già alla prima decisione Esapekka Lappi ha salutato con un ruzzolone la Hyundai i20 Rally1. Nella terza tappa è stato seguito allo stesso modo da Pierre-Louis Loubet con la Ford Puma Rally1.

L'azione al vertice del WRC2 è stata dominata da Škoda con quattro Fabia RS Rally2. Il vincitore della Finlandia e quarto in classifica Sami Pajari ha concluso la prima tappa da leader, con 8,4 secondi di vantaggio su Oliver Solberg, 22,0 secondi su Nikolay Gryazin e 44,9 secondi su Gus Greensmith.

Classifica dopo 6 delle 16 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 46:31,5 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 6,2 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 20,9 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 23,9 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 39,8 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:20,2 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 1:40,9 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 1:49,3 10 Heller/Allende (RCH/RA), Ford + 1:55,1

Il Rally del Cile su Red Bull TV



Red Bull TV accompagnerà anche l'undicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Cile (28 settembre - 01 ottobre 2023) con una diretta streaming. Alle 03:00 CEST di venerdì (29 settembre), sabato (30 settembre) e domenica (01 ottobre), verranno trasmessi su Red Bull TV gli highlights delle rispettive giornate.