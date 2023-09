Chile: vitória apertada de Ott Tänak na etapa

O regresso do Rali do Chile ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) assistiu a uma disputa renhida entre Ott Tänak e Teemu Suninen pela primeira vitória na etapa da décima primeira ronda da temporada.

A décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, no Chile, não tem sido aborrecida até agora. O regresso do WRC ao Chile assistiu a várias mudanças de posição no topo. Após seis das 13 etapas do último de sete ralis consecutivos em gravilha, foi Ott Tänak quem venceu a única ronda chilena do WRC até agora em 2019 num Toyota e prepara-se agora para repetir o triunfo de há quatro anos no Ford Puma Rally1. Mas terá de dar tudo por tudo para o conseguir. Com um forte desempenho até agora, Teemu Suninen está a persegui-lo na sua terceira entrada híbrida no Hyundai i20 Rally. Terminou o primeiro dia da única ronda sul-americana do WRC apenas a 1,1 de Tänak, mas já com 6,2 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Elfyn Evans, no Toyota GR Rally1.

Tänak disse: "As etapas foram difíceis. O carro deslizou para a frente e para trás algumas vezes, não consegui estabilizá-lo corretamente. Agora temos de procurar o que podemos melhorar. Mas, de resto, diria que correu tudo bem."

Suninen estava satisfeito com o seu melhor desempenho híbrido até agora: "Temos tudo sob controlo. Não há nada com que nos preocuparmos."

Evans não foi poupado nas suas críticas após o primeiro dia: "Não me sinto bem. Estava a lutar muito pela aderência aqui. Fizemos o que podíamos. Não foi um grande problema. Perdemos tempo também porque estava muito gorduroso".

A 14,7 segundos do seu colega de equipa Evans, que já venceu duas vezes este ano, o líder do campeonato e atual campeão Kalle Rovanperä registou o quarto lugar (+ 20,9). "Na última etapa, perdemos algum tempo devido a uma meia volta. As coisas não estão a correr tão bem para nós, por isso estou contente com o final do dia. Não consegui identificar-me com a pista, vamos esperar para ver", disse o tricampeão da época, Rovanperä, que vai tentar coroar o seu 23º aniversário com uma defesa bem sucedida do título no domingo.

Thierry Neuville, que teve um dos seus piores acidentes no Chile em 2019, seguiu-o no Hyundai i20 Rally1 à frente do piloto da Toyota Takamoto Katsuta. Satisfeito com a sua passagem do WRC2 para o Ford Puma Rally1, foi seguido pelo luxemburguês Grégoire Munster em sétimo (+ 1:20,2).

Já na primeira decisão, Esapekka Lappi despediu-se com um capotanço no Hyundai i20 Rally1. Na terceira etapa, foi seguido da mesma forma por Pierre-Louis Loubet no Ford Puma Rally1.

A ação no topo do WRC2 foi dominada pela Škoda com quatro Fabia RS Rally2. O vencedor da Finlândia e quarto na classificação, Sami Pajari, terminou a primeira etapa como líder, com 8,4 segundos de vantagem sobre Oliver Solberg, 22,0 segundos sobre Nikolay Gryazin e 44,9 segundos sobre Gus Greensmith.

Classificação após 6 das 16 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 46:31,5 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 6,2 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 20,9 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 23,9 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 39,8 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:20,2 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 1:40,9 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 1:49,3 10 Heller/Allende (RCH/RA), Ford + 1:55,1

O Rali do Chile na ServusTV:

Sábado, 30 de setembro de 2023:

15:00 CEST: PE 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*22:00 CEST: PE 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Domingo, 01 de outubro de 2023:

14:00 CEST: SS 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rally Chile na Red Bull TV



A Red Bull TV também irá acompanhar a décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis no Chile (28 de setembro a 1 de outubro de 2023) com transmissões em direto. Às 03:00 CEST de sexta-feira (29 de setembro), sábado (30 de setembro) e domingo (01 de outubro), os destaques do respetivo dia serão exibidos na Red Bull TV.