Ott Tänak brilla nel secondo giorno in Cile

Ott Tänak, non esattamente un favorito di Fortuna quest'anno, ha mostrato a tutti all'inizio della seconda tappa della rimonta del WRC Rally Chile. Tänak, che aveva vinto l'unica edizione cilena del WRC fino ad oggi nell'anno in cui ha vinto il campionato 2019 con una Toyota, si è affrettato a staccare gli inseguitori nelle prime tre tappe di sabato con la Ford Puma Rally1 e, dopo nove delle 16 tappe dell'ultimo rally su ghiaia del 2023, ha già messo 47,8 secondi tra sé e Teemu Suninen con la Hyundai i20 Rally1, che continua ad avere ottime prestazioni, con il suo quarto miglior punteggio.

"Nell'ultima tappa ho guidato più che al limite, anche se gli pneumatici hanno sofferto parecchio", è stata la breve dichiarazione del vincitore svedese e quarto classificato nel WRC, Tänak, che ora si dice stia valutando di lasciare M-Sport.

Suninen ha visto l'aumento del distacco come un errore nella gestione degli pneumatici: "In realtà va bene, ma penso che sia stato un errore con solo cinque pneumatici. Ho risparmiato le gomme per due tappe e mezzo ed è stato troppo poco".

Nel frattempo, il suo compagno di squadra Thierry Neuville ha superato il pilota della Toyota Elfyn Evans per il terzo posto (+ 1:03.0). "L'ultima decisione è stata la prima tappa dall'inizio che andava bene. Qui gli pneumatici sono molto sollecitati. A parte la foratura del mattino, è stato un giro quasi perfetto", ha detto Neuville, terzo classificato nel WRC.

Gli pneumatici sono stati un problema importante per Evans. A causa di due forature sulla Toyota GR Yaris Rally1, il due volte vincitore della stagione e secondo in classifica ha perso il terzo posto a favore di Neuville per 13,8 secondi. I pneumatici della sua Toyota sono stati un problema anche per il tre volte vincitore del 2023 e leader del campionato Kalle Rovanperä. Il campione in carica Rovanperä non è stato soddisfatto del suo quinto posto (+ 1:44,7). "Ho commesso un grosso errore con le gomme morbide. Mi sono costati del tempo", ha ammesso Rovanperä, che era seguito dal suo partner Toyota Takamoto Katsuta con un distacco di 1:08,0 minuti, 52,8 secondi davanti al nuovo arrivato ibrido Grégoire Munster sulla Ford Puma Rally1.

Škoda ha continuato a dominare il WRC2 con quattro Fabia RS Rally2. Il nuovo leader del WRC2 è ora Oliver Solberg, con 16,7 secondi di vantaggio su Sami Pajari, 31,6 secondi su Gus Greensmith e 38,4 secondi su Nikolai Gryazin.

Classifica dopo 9 delle 16 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 1:47:45,9 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 47,8 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:03,0 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:16,8 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:44,7 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:52,7 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:45,5 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 4:50,5 9 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 5:07,2 10 Heller/Allende (RCH/RA), Ford + 5:17,8

Il Rally del Cile su ServusTV:

Sabato 30 settembre 2023:

15:00 CEST: SS 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

22:00 CEST: SS 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Domenica, 01 ottobre 2023:

14:00 CEST: SS 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* È richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally del Cile su Red Bull TV



Red Bull TV accompagnerà anche l'undicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Cile (28 settembre - 01 ottobre 2023) con una diretta streaming. Alle 03:00 CEST di venerdì (29 settembre), sabato (30 settembre) e domenica (01 ottobre), verranno trasmessi su Red Bull TV gli highlights delle rispettive giornate.